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40年未遇之行情！陸中藥材「金」貴 當歸近月漲幅達6成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸近期中藥材價格高漲，而台灣目前從大陸進口最大宗的農產品主要是中藥材。記者胡經周／攝影
大陸近期中藥材價格高漲，而台灣目前從大陸進口最大宗的農產品主要是中藥材。記者胡經周／攝影

近期大陸中藥材價格高漲，財聯社報導，大陸最新中藥材綜合200市場價格指數已達到3570.12，月漲幅超10%。以當歸為例，近一個月的漲幅更達到60%左右，市場價格已突破每公斤人民幣150元（約新台幣636元）。磐安縣中藥材產業協會會長楊定升直呼：「最近3個月，中藥材漲價品種之多、漲幅之大，實屬40年未遇行情。」

據過往經驗，中藥材市場在6月是淡季，但今年可能是中藥材市場「魔幻」的一年，今年以來中藥材價格居高不下，或迎來「牛市」。中國中藥協會中藥材信息中心官網5月監測數據顯示，2023年5月28日相較2022年5月28日，共276個藥材品種價格上漲。

中國基金報報導，一名浙江省磐安縣新渥鎮藥農陳禮祥和妻子9日帶了1000公斤元胡到浙八味藥材城地產藥材交易區出售。三天前，他家的4000公斤元胡擺攤10分鐘，就賣出52萬元的好價錢。元胡9日批發價每公斤人民幣137元，與2018年低谷期相比，價格漲了400%。

另一款民眾熟知的藥材當歸，據中國中藥協會中藥材信息中心官網監測數據，5月10日至6月10日，當歸價格一個月漲50%，上半年總計漲300%；據財聯社採集當歸產區甘肅岷縣數據指出，大條規格的當歸最新產地價格為每公斤190元，近一個月漲幅超72%。

而為何中藥材價格會飆漲？楊定升通過中國基金報指出，此次中藥材行情一路走高，漲價原因或各有不同，像是天氣、土地租金、人工、產量、外圍資金介入等，都是影響中藥材供應量及價格的重要因素。

以當歸為例，中國基金報引述甘肅岷縣藥商謝輝說法：「現在該產區有不少當歸種苗出現死根、爛根，今年可能繼續大量減產，當歸將繼續漲價。」

除卻生產問題導致漲價外，這一波漲價可能也有炒作的因素。楊定升表示，「部分中藥材在短時間內價格翻倍增長，資金炒作抬價不容小覷。當下水牛角、黃連、白朮等部分中藥材，明顯存在資金炒作跡象。」

21世紀經濟報導，北京中醫藥大學法律系教授鄧勇則認為這波中藥材漲價有四因素：一是藥農少，用工成本攀升；二是藥品監管成本高，企業轉嫁成本在藥材價格上；三是大陸經濟處於恢復階段，可能有廠商囤貨居奇，擴大供求矛盾；四是生產工藝提高等。

中藥 漲價

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