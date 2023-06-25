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再傳爆炸案 陸甘肅蘭州一石化公司發生閃爆

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
寧夏銀川21日發生燒烤店爆炸案，造成31死7傷。圖為應急管理部派工作組22日赴寧夏銀川燃氣爆炸事故現場指導救援處置。（新華社）
寧夏銀川21日發生燒烤店爆炸案，造成31死7傷。圖為應急管理部派工作組22日赴寧夏銀川燃氣爆炸事故現場指導救援處置。（新華社）

大陸今年端午連假不平靜。甘肅省蘭州市一家企業24日發生閃爆事故，現場濃煙蔓延幾公里外。目前尚未傳出是否造成人員傷亡，事故具體原因當局正在調查當中。

據央視新聞報導，發生閃爆事故的是一家為在甘肅省蘭州市西固區一家石化公司，24日晚間為煉油運行二部兩酸裝置一具酸性水罐發生閃爆。據了解，此閃爆為易燃氣體聚集致一定濃度後，遇明火或電火花所產生的爆炸現象。

報導稱，閃爆時現場無人員作業，而明火也於事故發生後的11分鐘左右撲滅。所幸截至目前該事故無傳出人員傷亡，詳細原因當局正在調查之中。

此前，寧夏銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店21日發生一起重大燃氣爆炸事故，造成31人死亡，7人受傷。澎拜新聞指出，大陸國務院25日決定成立事故調查組，由應急管理部牽頭，公安部、住房城鄉建設部、商務部、國家市場監管總局、全國總工會、國家消防救援局、寧夏回族自治區人民政府等相關單位參加，對寧夏銀川「621」重大燃氣爆炸事故進行調查。

據新京報先前報導，該爆炸案發生在21日晚8時40分左右。目擊者指，該燒烤店先是1樓爆炸起火，隨後幾分鐘內又引發2樓爆炸。由於兩次爆炸皆非常猛烈，導致燒烤店兩層樓建物嚴重受損，消防人員在事故發生40分鐘內將火勢撲滅後破窗進入，發現多名死者。

大陸甘肅蘭州24日一石化公司發生爆炸事故，現場明火燃燒猛烈，濃煙數公里外可見。（取自微博）
大陸甘肅蘭州24日一石化公司發生爆炸事故，現場明火燃燒猛烈，濃煙數公里外可見。（取自微博）

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