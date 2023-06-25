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最熱端午！北京出現觀測史上首次連三天氣溫飆破40度

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
北京端午三天假期氣溫都飆破40度，圖為23日在北京天壇公園，遊客撐傘遮陽。（新華社）
北京端午三天假期氣溫都飆破40度，圖為23日在北京天壇公園，遊客撐傘遮陽。（新華社）

自古以來端午佳節時，就象徵著進入夏季型天氣。今年大陸北京市熱浪再破紀錄，出現歷史上首次40度「三連擊」。專家預測，未來一周北京將持續陷入高溫「長期作戰」當中。

據北京日報網報導，24日下午接近14時許，於北京地區作為氣象觀測代表站的南郊觀象台氣溫衝破40度高溫，是該站觀測史上首度連三日超過40度「三連擊」。值得注意的是，同一觀測台於前日測的最高地表溫度更高達71.8度。

北京氣象台預測，接下來兩天北京高溫強度將在短暫減弱後，又將再度陷入高溫，最高可能再次衝破40度。而恰恰適逢大陸中考，專家提醒，25至26日，北京最高氣溫雖會略有下降，但仍將出現35度以上的高溫天氣，考生及家長應多注意防暑降溫。

另據新華社報導，由於北京持續高溫不斷，北京市教委23日發布「關於做好應對高溫天氣有關工作的通知」，明定高溫天氣下要調整學生室外活動時間，實際情況則將採取減課或停課措施。

該通知強調，各單位務必按照「北京市高溫天氣預警分級和應急響應措施（試行）」要求做好相關應對工作。在高溫天氣時，學校不得安排學生參加大型室外活動。

此外，綜合澎湃新聞、星島日報報導，大陸中央氣象台25日6時持續發布「黃色高溫預警」，預估未來兩日，大陸華北、黃淮等地高溫強度和範圍將有所趨緩。

然而，25日白天，天津、河北大部、山東北部、內蒙古東部、黑龍江西南部、吉林西部等地仍將有35至36度高溫天氣。其中，內蒙古東南部局地可達40度高溫。

本次端午連假，大陸北方多城遭受熱浪侵襲，在京津冀及山東等處皆出現40度以上極端高溫。

端午連假期間，北京市氣象台連續發布高溫紅色預警信號，民眾紛紛前往游泳池、水上樂園、戶外噴泉池等地戲水消暑。新華社
端午連假期間，北京市氣象台連續發布高溫紅色預警信號，民眾紛紛前往游泳池、水上樂園、戶外噴泉池等地戲水消暑。新華社

高溫 北京

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