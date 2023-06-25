華北熱翻 北京連2日超過40度

大陸華北連日來高溫，京津冀、山東等北方多地高溫超過四十度，北京更是七十二年來首次出現連續兩天超過四十度以上的高溫天氣。大陸中央氣象台已經啟動高溫四級（最高級）應急響應，各地已有一百八十五處發布高溫「紅色」預警。氣象專家說，近日高溫與聖嬰現象的直接關聯不明顯，預計要到七月下旬北方進入雨季，才有機會緩解高溫現象。

新華社報導，昨天北京舉行中學考試，廿多萬考生在最高四十度的高溫中開考，各學校和教育單位均嚴陣以待。北京市教育部門發出通知表示，端午連假後開學，各校在高溫天氣下要合理調整學生室外活動時間，根據實際情況減課或停課，高溫時不安排學生參加大型室外活動。

除了北京，河北也發布高溫紅色預警，最高溫卅九度；山東今明兩天最高氣溫則預計達四十三度。截至昨天，中國各地已有一百八十五處高溫紅色預警，主要集中在京津冀、山東等地。

大陸國家氣象中心首席預報員張芳華分析，近日北方城市高溫原因有四，包含：京津冀地區廿一日起受較強暖氣團控制，且影響時間長；在大氣「高壓脊」形勢下，華北地區天空晴朗少雲，缺少雲層遮擋，輻射增溫有力，促進升溫；甫進入夏至節氣，白晝長，長時間的日照有利於高溫出現和維持；空氣濕度小、天氣乾燥，也有利於氣溫升高。

日前，美國國家海洋和大氣管理局氣候預測中心聲明稱，聖嬰現象正在發展中，將造成一系列影響，如增加全球某些地區發生強降雨和乾旱的風險。不過，中國氣象局氣候服務首席專家周兵表示，北方城市這一輪高溫與聖嬰現象的直接關聯不明顯。