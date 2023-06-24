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張文宏：COVID-19很難再突破出Omicron家族

中央社／ 台北24日電
中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）
中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）

COVID-19病毒不斷變異，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天表示，COVID-19最近的突破都在Omicron「家族」裡面，「它很難再突破出去了」。

據中新網、上觀新聞等中國媒體報導，張文宏23日在上海市科協青年科技論壇做上述表示。

張文宏指出，對於碳基生命而言，病毒傳播的R0值（基本傳染數）是有極限的，Omicron家族的R0值高達20至22。

他表示，「R0值如此之高，可能已達到病毒進化的極限」，如果超過這個數值，也許就違反了碳基生命的生物學規律。

張文宏並指，到目前為止，看到COVID-19始終在Omicron「家族」中，「如此我們就有交叉免疫，接種的疫苗、以往的感染，就有一定的作用」。

針對「長新冠」（COVID-19後遺症），他提及，這是一個變化中的症狀，隨著時間推移，「長新冠」症狀大多數會越來越輕，但仍有一小部分人會覺得症狀揮之不去。

根據報導，張文宏與其團隊在國際學術期刊上發表一篇論文，公佈中國數萬感染者「長新冠」的一年以上觀察數據。

研究顯示，感染者的大多數症狀會隨著時間推移而消失，且「長新冠」異質性很強，即病因不明確，發病機制各有不同。有些人說自身的「長新冠」症狀比較嚴重，但是檢查後發現，沒有臨床指標與症狀對應。

至於3年後病毒是否會消失？張文宏說，人們說的「大疫不過三年」，是指宿主免疫系統讓人們感覺「大疫不過三年」，但病毒其實始終在那。

長新冠 COVID-19 Omicron

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