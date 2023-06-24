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國泰客機香港機場中止起飛 乘客被緊急疏散11人受傷

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
國泰航空飛機。 （路透）
國泰航空飛機。 （路透）

大陸央視新聞綜合香港電台網站、香港東網的消息，香港機管局表示，24日凌晨零時20分接獲報告，據報國泰航空一班前往洛杉磯的客機起飛時因訊號異常中止起飛並返回停機位，隨即打開緊急逃生梯進行緊急疏散，消防隨即到場支援，救護員即場治理受傷旅客。

機管局稱，截至凌晨2時半，現場有11名乘客報稱受傷，需送往醫院治理。機上共有293名乘客及17名機組人員，機管局派員到場協助旅客。

報導說，警方表示，客機疑似機轆輪胎故障，緊急逃生梯打開，傷者在離開機艙期間受傷；機上其他乘客被安排前往酒店。政府新聞處表示，傷者在現場被分流處理，超過10輛救護車到場，傷者分別送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院。

而據東網報導，有現場短片片段顯示，事發後涉事的國泰客機逃生門打開，4條逃生梯彈出，乘客沿逃生梯離開，多名乘客失去平衡跌倒，有部分人受傷。相關圖片中可見客機其中一組尾轆變形，並呈現洩氣狀態，輪胎明顯凹陷。

香港 酒店

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