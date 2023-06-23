廣東「貴族運動」是划龍舟？一條龍舟70個房東 身價86億

近日珠三角地區大大小小的水面，開始被各個村子的龍舟隊佔領，訓練隊員們喊聲如雷，陣仗巨大。「廣州房東半夜還在練習賽龍舟」一度衝上了微博熱搜。對於「一條龍舟70房東，身價人民幣20億」傳聞，廣州黃埔區的龍舟愛好者陸先生稱，只就資產來說，的確是這樣的。

羊城晚報報導，陸先生指出，參與者基本都是本地人，而本地人都有房子出租。這些年，因為拆遷建造珠江新城，本地人都會分得一定面積的回遷房，「他們一個人分到的回遷房面積200至600平方公尺不等，獵德的房價人民幣10萬以上，按300平方公尺一個人算，一艘70人的傳統龍舟上，總身價就有人民幣20億。」

據坊間傳聞，廣東一些地區村裡選拔隊員時，想要獲得上船的資格，必須得先「驗資」，有1棟樓的只能在岸邊鼓掌，兩棟樓的才能上船試訓，而能在船上敲鼓的，都是當地數一數二的土豪鄉紳。

有網友表示，「我爸7套樓在收租，端午節捐了20w，只能在岸邊發礦泉水」。還有網友說，「我房東捐了200w給祠堂，獲得本年度敲鼓權」。

網友們紛紛調侃，「這船要是翻了，廣東的GDP都要抖一抖」 「全世界唯一不能用錢操控的比賽」。

要是單純以為划龍舟，只是拼經濟實力，那就錯了。這些房東們是會認真訓練，凌晨照樣挑燈夜戰。

有網友問，「這麼大噪音都沒人投訴嗎？」，另一個網友回覆，「你是在搞笑嗎？誰投訴誰搬走！這條河裡周圍幾棟樓的房東都在船上」。

可以說，龍舟活動關係到整個村子一整年的「集體榮譽」。

有網友說，「外省的龍舟是懷念屈原，而廣東的龍舟是救屈原」「廣東人真的是在用心的傳承中國傳統文化」。

廣東划龍舟的歷史最早可以追溯到五代十國時期的南漢，而明、清兩代是廣東龍舟競渡的鼎盛時期如今，經過數千年的傳承，廣東已經形成了獨樹一幟的嶺南龍舟文化。

羊城晚報報導，廣州天河區獵德村的女子龍舟隊在獵德涌練習划龍舟。獵德涌是珠江支涌，其實就蜿蜒在廣州市的CBD中間，兩岸的獵德村曾以「第一條整體改造成功的城中村」聞名。

在部分網友眼中，獵德村已成「富豪村」的代表，頻頻登上社交網絡熱搜。有網友說，獵德村的「房東」們各個身價千萬；也有不少網友將女子龍舟隊員們稱作「包租婆」。

獵德村負責宣傳工作的陳女士回應：「人家說我們富，我覺得這個富是全國人民的，是共同富裕進程的一部分。『富婆龍舟』是外界給的一頂帽子，既然帽子都戴頭上了，也是事實，就認了唄！」

但對於身價是龍舟參賽門檻的說法，陳女士給予否認。實際上，出於安全考量，在女子龍舟隊，選拔的首要素質是「會游泳」，「水性和體能要符合要求，身體素質是第一位，一定要會游泳，能遊200公尺是基本要求。」

南方日報報導，來自廣州天河石牌村、獵德村的兩位龍舟隊隊長表示，在獵德村，從5月就基本啟動了龍舟的訓練，每天下午3時開始，風雨無阻，扣掉每周日休息一天外，其他時間不停歇。有些白天上班的人，就利用晚上去訓練，「你們看到的夜裡還在扒龍舟的，基本都是這種情況。」

對於贏得比賽的獎勵，隊長表示，一整頭燒豬、還有白酒，這些獎勵是基本上每個村都有的。一些比賽也有獎金，數額不多，比較多的金額是一個冠軍隊有人民幣8,000元的獎金，「大家不是衝著錢去的，而是為了榮譽。」

對於「驗資上船」傳聞，龍舟隊長澄清，在獵德村，由於報名者眾多，在未上賽場之前，龍舟隊已經進行過一輪內部選拔，女子龍舟隊選拔的標準是必須會游泳；而男子龍舟隊選拔更是提高標準：必須是本村村民、不能超過40歲，每人還需進行一場100公尺划船比拼，競爭上船。

在石牌村，力量是考核的唯一標準。在報名人多的情況下，每個人按照同樣距離單獨划一段，時間最短的20個人就是主力隊員入選，其他人就只能做後備選手了。