除寧夏瓦斯氣爆 遼寧營口鋼鐵廠發生燙傷事件4人死亡

除6月21日發生在寧夏銀川的氣爆悲劇，根據大陸央視新聞今天爰引遼寧省營口市應急管理局的消息，昨6月22日7時55分，遼寧省營口市營口鋼鐵有限公司一高爐發生燙傷事故，事故共造成9人受傷，其中4人經搶救無效死亡，5名受傷人員正在醫院全力救治。

報導稱，經專家組初步認定係設備故障所致。截至目前，事故現場已處置完畢，次生災害風險已消除。事故具體原因正在進一步調查中，各項善後工作正在有序進行。

6月21日晚上20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店操作間液化石油氣（液化氣罐）洩漏引發爆炸，造成38人傷亡，其中31人經搶救無效死亡的悲劇，另7人全力救治中。為此，昨22日大陸國務院安委會還召開全國安全防範工作緊急視頻會議。而北京、上海、廣東、江西及貴州以及事發的寧夏銀川都在會後展開安全大排查。