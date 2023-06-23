聽新聞
test
0:00 / 0:00
除寧夏瓦斯氣爆 遼寧營口鋼鐵廠發生燙傷事件4人死亡
除6月21日發生在寧夏銀川的氣爆悲劇，根據大陸央視新聞今天爰引遼寧省營口市應急管理局的消息，昨6月22日7時55分，遼寧省營口市營口鋼鐵有限公司一高爐發生燙傷事故，事故共造成9人受傷，其中4人經搶救無效死亡，5名受傷人員正在醫院全力救治。
報導稱，經專家組初步認定係設備故障所致。截至目前，事故現場已處置完畢，次生災害風險已消除。事故具體原因正在進一步調查中，各項善後工作正在有序進行。
6月21日晚上20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店操作間液化石油氣（液化氣罐）洩漏引發爆炸，造成38人傷亡，其中31人經搶救無效死亡的悲劇，另7人全力救治中。為此，昨22日大陸國務院安委會還召開全國安全防範工作緊急視頻會議。而北京、上海、廣東、江西及貴州以及事發的寧夏銀川都在會後展開安全大排查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言