寧夏氣爆31死 北京無死角大排查、上海嚴字當頭化風險

端午連假期間，大陸寧夏一間燒烤店21日晚間發生瓦斯氣爆事故，釀31死7傷悲劇，大陸國務院安委會22日下午召開「全國安全防範工作緊急視訊會議」，北京市隨後再召開「全市安全生產緊急視訊會議」，北京市長殷勇強調，要抓緊抓細抓實安全生產和火災隱患大排查大整治，以維護首都安全穩定。上海市則由副市長吳清主持召開會議，強調堅持「嚴」字當頭，把防範化解重大安全風險擺在更加突出的位置。

綜合北京日報、解放日報，北京市長殷勇指出，要深刻汲取豐台長峰醫院「4·18」火災和近期一些地區發生的重特大事故教訓，嚴格執行安全生產和消防工作硬措施，狠抓重點行業、關鍵領域專項整治。他並稱，當前全市安全生產和火災隱患大排查大整治工作已轉入依法督改階段，強調「能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要落實防範措施」。

殷勇表示，針對燃氣領域排查整治作業，要強化充裝、運輸、使用等環節安全監管，針對餐館、集貿市場等用氣單位重點開展排查，確保不留死角、不留空白。對運行年限較長的燃氣管道開展全方位安全評估，及時更新改造，堅決防止帶病運行。

此外，應按照「三管三必須」要求，嚴格履行行業部門監管責任，研究制定本行業風險隱患排查整治標準，用切實管用措施解決問題、防範風險。要嚴格責任追究，建立責任倒查機制，對每一起責任事故都要從快嚴肅處理，形成安全生產責任體系。

上海副市長吳清指出，當前，上海市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，餐飲、旅遊行業快速升溫，安全生產工作形勢更趨複雜。他提醒各區、各部門要強化政治擔當，把防範化解重大安全風險擺在更加突出的位置，落實切實舉措，避免重蹈覆轍。

吳清要求，應堅持「嚴」字當頭，切實加強燃氣安全防範工作，並提高燃氣安全專項整治的質量，全面整治突出風險和重大隱患。要強化燃氣安全協同治理，嚴格履行行業監管責任，督促企業主體責任落實。要嚴格落實「三管三必須」要求，強化燃氣充裝、運輸、使用等環節安全監管。要強化基層群防群治，將燃氣安全與服務納入社區治理和網格化管理的主要內容。要強化燃氣安全管理能力提升，推進燃氣管理數字化轉型，全面提高事故預防能力。

另，會議還針對危險化學品、交通運輸、建築施工、消防、燃氣、漁業船舶、工貿等重點行業領域進行提醒與討論，強調要全力推動重大事故隱患專項排查整治2023行動有所成效。