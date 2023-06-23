海口飛往英國 首條客運航線開通
海通通往倫敦航線21日正式開通，這是海口首條通航英國的國際客運航線，也是今年以來海南開通的首條通往歐洲客運航線。
中新社報導，該航班由海南航空運營，使用波音787機型，每周一、三、五執飛。海口飛往長沙的HU421航班09:40起飛，11:40落地長沙，15:00由長沙起飛預計19:30到達倫敦；倫敦飛往長沙的HU422航班22:00起飛，次日15:50落地長沙，19:10由長沙起飛預計21:10到達海口，以上時刻均為當地時間。
2023年截至目前，美蘭機場已恢復和開通至香港、金邊、曼谷、澳門、新加坡、吉隆坡、悉尼、薩摩亞、倫敦等9條國際及地區客運航線，國際及地區旅客吞吐量累計達到12萬人次，實現每周43班的執飛。後續還將開通海口往返墨爾本等航線，不斷滿足廣大旅客的出行需求。
美蘭機場表示，未來該機場將緊密圍繞面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐建設目標，增強中西部地區和中小城市通達性，加大國際市場開拓力度，積極推動第七航權落地實施，構建覆蓋面廣、通暢度高、核心市場突出的境內外航線網絡。
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