蔚來李斌：NIO Phone正測試中 第3季發布與交付

蔚來汽車董事長李斌21日晚在微博透露，正測試自家的NIO Phone，稱NIO Phone的表現還可以，但沒有過多地誇讚，顯得比較克制。按計畫將於今年第3季發布、實現交付。

IT之家報導，NIO Phone目的在為蔚來車主提供更便捷、更智慧、更個性化的出行體驗。NIO Phone將與蔚來汽車的智慧系統無縫對接，實現車機互聯、遠端控制、智慧語音等功能，同時也支持蔚來生態中的各種服務和應用，如蔚來電池換電、蔚來服務中心、蔚來之家等。

目前，NIO Phone還未正式發布，具體的配置、價格、上市時間等信息都未公布。不過，從李斌的微博小尾巴可以看出，他一直在交替使用NIO Phone和iPhone 14 Pro Max兩款手機，似乎是在拿iPhone的體驗來衡量NIO Phone的水準。

畢竟，iPhone在智慧手機行業內是以生態和體驗聞名的，如果NIO Phone能達到iPhone的水準，那麼對於蔚來車主和普通用戶來說都是一件值得期待的事情。

對於NIO Phone，網友們也紛紛表達自己的看法和期待。有些網友希望NIO Phone不要採用曲面屏設計，因為曲面屏容易誤觸和反光，影響使用體驗。

有些網友希望NIO Phone能夠減少廣告，提高界面清爽度，增加續航和記憶體。還有些網友調侃地問道，「NIO Phone可以換電嗎？」

蔚來手機已於19日通過了工信部無線電核准。據工信部提供的信息顯示，該手機申請單位為蔚來移動科技，設備型號為N2301。

該機型將支持2G（GSM）、聯通3G（WCDMA）、CDMA、移動 + 聯通 4G（TD-LTE / LTE FDD）以及 5G 等網路，並且支持UWB超寬頻技術，代表蔚來手機將直接被用作蔚來汽車的數位鑰匙，或與其他智慧設備之間形成短距離聯動。

在去年12月24日舉辦的NIO Day 2022上，蔚來手機以間接亮相的形式首次出現在大眾視野中。李斌當時也表示「蔚來手機已經在造了，計畫像蘋果一樣每年開發一款新手機」。

李斌還指出，手機和車的協同越來越重要，對他來說蔚來的手機能賣個幾十萬支，用戶有一半買就很開心了，覺得達到目標了。

而在今年春季舉行的電動汽車百人會論壇上，李斌又透露，蔚來手機將於今年第3季發布、實現交付。先前上海蔚來汽車已申請註冊「NIO PHONE」商標，國際分類為科學儀器，該商標仍處於「等待實質審查」（申請中）的狀態。