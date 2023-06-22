不滿雙眼皮整形效果…北京女怒起訴 更要求「槍斃主治醫生」

北京一名女子花3000元人民幣（約新台幣13000元）做了「雙眼皮」手術後，認為未達到理想效果而將醫院起訴至法院，要求賠償全部醫療服務費，更提出「槍斃主治醫生」。

據《上游新聞》報導，北京的林女士2020年花3000元在當地一間整形醫院做「雙眼皮」手術，因術後一年後仍未達到理想效果，且術部位出現不適的顆粒摩擦感，於是強烈要求進行修復手術。

經過兩次修復手術，林女士認為仍未達到術前溝通效果，且不適症狀持續，導致徹夜失眠。於是去年將醫院告上法庭，明確提出退還3000元醫療服務費；以及要求法院嚴懲醫院、槍斃主治大夫。

法院一審認為，林女士對醫療美容效果認知存在差異與醫療美容行為存在損害後果是不同性質的法律事實，林女士未能就醫療美容行為產生損害後果提交充分有效證據，故應承擔不利後果，法院難以支持其關於醫方應賠償其醫療費的主張。而關於要求法院嚴懲醫院、槍斃主治大夫，法院認為，該訴訟請求不屬於人民法院民事案件的受案範圍，法院依法駁回起訴。

林女士不服一審判決，今年2月起訴至北京市第三中級法院。二審中她改變訴訟請求，即要求醫院退還3000元醫療服務費，賠償過錯損失暫計1萬元，賠償精神損害賠償金1萬元，以及吊銷主治大夫執業資格，使其終身不得從醫。5月22日，二審法院終審認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，駁回林女士上訴，維持原判。

網友點評：「不要低估任何女人對美的追逐」、「槍斃？哈哈哈哈，律師不覺得好笑嗎？」、「理完頭髮的我也是這樣想的」、「我以為外國新聞呢」、「刑事附民事的案子見多了，還是第一次見到民事附刑事的案子呢」。

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文章授權轉載自《香港01》