端午節起源不是為紀念屈原？陸學者：跟這個觀念有關 　　

關於端午節的起源，有多種說法。「節分端午自誰言？萬古傳聞為屈原」，紀念屈原是端午起源最普遍的民間流傳。但中新社報導，大陸學者多認為，這些說法是人們為解釋端午節俗活動的牽強附會，端午節真正起源還是與五月「惡月」觀念有關。

端午節是中國四大傳統節日之一，據稱，流傳至今已有2,000餘年。中國民俗學會副會長、北京聯合大學北京學研究所研究員張勃接受中新社專訪時表示，端午節在先秦時期已經出現，漢代時初步發展，此時節日流行的名稱是五月五日。

五月天氣炎熱，暑毒盛行，蛇蟲出沒，瘟疫多發，是人們在一年中生活極為不適的月份。中國陰陽學說認為，五月是陽氣最盛、陰氣最弱、陰陽最為失調的月份，即「惡月」，五月初五則為「惡月惡日」。

在這樣的日子裡，以順天應時為生活原則的中國人，採取種種措施解決大自然強加給自己的難題。人們保持身心安定，禁絕各種情慾，行政事務亦採取「無為」的治理方式。

張勃指出，魏晉南北朝時期，五月五日已發展成一個重要節日。唐代，端午節取代五月五日成為更為流行的名稱。伴隨著人們生存技術的提高和娛樂風氣的盛行，端午節由原來的「惡月惡日」轉變成為佳節良辰。

至於為何稱端午節會被稱為古代的「衛生防疫節」？張勃說，端午節的核心主題之一是祛除凶邪，強健身體。五月是採藥、合藥的季節，中國許多地方習慣採百草，並用百草煎湯沐浴。如在福建建陽，採百草於野，曰「午時草」，可煎湯沐浴，以避瘡瘍之疾。

此外，端午節還有拜天、鑄鏡、焚燒蒼術等習俗。張勃指出，這些醫藥衛生和養生防疫智慧與當下清熱解毒、祛邪和中的理念一脈相承，體現著古今人們對清平安康的共同嚮往。 傳統社會的中國人基於端午時節的惡劣生存條件，發明了掛菖蒲、洗菖蒲浴、戴長命鎖、做艾虎、龍舟競渡等諸多習俗。

張勃稱，不同時代、不同地區、不同民族的人們共同創造了端午習俗。在節令飲食方面，粽子是南北方共有的食品。中國北方多甜粽，以小棗、豆沙為餡；南方則有甜有鹹，以鮮肉、火腿、蛋黃等為餡。另，雄黃酒、硃砂酒、菖蒲酒、艾葉酒是備受歡迎的端午飲品。人們不僅飲用這些酒，還將其塗於耳、口、鼻、手足心等處，以期避疫驅蟲。

端午競渡是戶外水邊舉行的具有爭鬥性的大型活動。張勃表示，人們賦予其不同的信仰內容，有地方認為競渡可以令莊稼豐收，所謂「能令秋大有，鼓吹遠相催」；有地方認為「競渡有救災之義」，是消除災禍和瘟疫的儀式活動。此外，射柳、擊球、鬥草等端午習俗也深受不同地區人們的喜愛。