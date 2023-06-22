備戰京津夏季 「巨型充電寶」待命

盛夏時節，大陸國網新源河北豐寧抽水蓄能電站（豐寧電站）上水庫波光蕩漾，水流湧動。隨著水庫水位逐漸升高，電站工作人員各就各位、幾台大型機組蓄能待發，準備迎接用電高峰的到來。

新華社報導，北京正北200公里，發源於河北承德豐寧滿族自治縣的灤河，經過連綿起伏的燕山，蜿蜒流淌，水流中蘊含著巨大能量。群山之中、灤河之畔，豐寧電站這座目前世界上規模最大的抽水蓄能電站赫然屹立於此。

「之所以將抽水蓄能電站稱作巨型充電寶，是因為通過電網調度，電站可以在用電低谷時抽水至上水庫，將電能轉換成水的勢能；等到了用電高峰期，上水庫再放水，推動水輪機發電，由此解決了電能難以存儲的難題。」豐寧電站運行部負責人趙日升說。

清潔能源產業具有低碳、環保、可再生等特性，是生態環境影響小、經濟效益高的優勢產業。抽水蓄能產業是清潔能源產業的重要組成部分，其轉換效率高、儲能量大，適宜在山區進行規模性開發。

大陸國家能源局發布的「抽水蓄能中長期發展規劃（2021—2035年）」提出，到2025年，抽水蓄能投產總規模6200萬千瓦以上；到2030年，投產總規模1.2億千瓦左右。

作為目前世界上規模最大的抽水蓄能電站，豐寧電站的裝機容量世界第一，其安裝的12台機組，總裝機容量達360萬千瓦，為世界抽水蓄能電站之最；此外，電站的12台機組滿發利用小時數達到10.8小時，是華北地區唯一具有周調節性能的抽蓄電站，儲能能力世界第一。

去年北京冬奧會、冬殘奧會期間，豐寧電站配合張北柔性直流電網，將清潔電能輸送到各冬奧場館，實現了100%綠電供應，「張北的風點亮北京的燈」成為綠色冬奧的閃亮「名片」，為「綠色辦奧」提供能源支撐。

豐寧電站是大陸大力發展清潔能源產業的縮影。作為河北承德第一座建成投產的抽水蓄能電站，示範帶動意義明顯。緊隨其後，2022年12月，總投資人民幣82億元的承德灤平抽水蓄能電站核准完成並正式開工建設。

據了解，承德市將力爭到2027年全市投產及開工建設抽水蓄能項目規模達1000萬千瓦以上，抽水蓄能集群城市建設初具規模。通過綿綿綠電供應京津，助力區域協同發展。