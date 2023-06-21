一家三口搭車...富爸酸開計程車是底層 一問司機收入當場傻了

俗話說「職業無分貴賤」，但有些人總愛看輕別人。有計程車司機發文分享，日前載了一家三口去豪宅，其間爸爸不斷責罵兒子不上進，明言「你還是不要再讀書了，去開計程車！」、「你是不是一定要做底層才高興？」，並要求司機幫他向兒子「說句公道話」，以及說明開計程車的收入，想讓兒子後悔。沒想到當司機自爆收入時，言談間「富爸爸」反被數字嚇傻，驚訝道：「開計程車有這麼好賺？」在旁兒子更「補刀」，指爸爸的收入比司機低。

貼文引發不少網友關注，不少人批評爸爸歧視他人是「狗眼看人低」，「其實開計程車不一定代表窮，認識村長家裡養馬的都開計程車，有何問題？」、「很多人有好幾套房子收租也都開計程車過日子」;也有人質疑事件真偽，「太會吹牛」。

該計程車司機於Facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」發文表示，他周日（6月18日）載了一家三口要去豪宅，而他幫對方「上了人生寶貴的一堂課」。

原PO稱，當日一家三口上車後，目的地是某豪宅，爸爸在車上不停責駡兒子「說他不懂事不上進，20幾歲一點成績都沒有」，更以駕駛計程車作例子，「跟兒子說你還是不要再讀書了，去開計程車！」。兒子反問「開計程車很丟人嗎？」，爸爸即說開計程車收入低是「底層」，「天天開10幾個小時，賺得又不多，隨時全身病痛，做了不夠看病！你不想住豪宅？你是不是一定要做底層才高興」。

這時爸爸要求原PO幫「教育」兒子，「你說句公道話，讓他知道社會挺慘！」，又問原PO月收入多少。原PO起初疑惑「真要我說？」，但之後表示自己月入約18萬元（約新台幣70萬），「開計程車最多還是一個月賺5萬（約新台幣19萬），其他收入是收租，加起來年薪大概250萬（約新台幣980萬）左右，不過跟你比應該差很多，所以不敢說」。

爸爸聞言驚訝「開計程車有這麼好賺？」，兒子還「補刀」加句，「我父親年薪還沒有50萬（約新台幣190萬）！」。爸爸仍然不敢相信，「師傅，開計程車有沒有可能一個月賺5萬（約新台幣19萬）？」，原PO則說「一個月7萬（約新台幣27萬）大有人在，我也不敢跟別人說自己賺多少」。

兒子反問爸爸「那我讀這麼多書幹嘛？」，原PO回應「那又不同的，誰做父母都希望自己兒女能出人頭地！讀書始終是好事！」。兒子追問原PO為何當年不好好讀書，原PO則稱要管理多輛計程車，「我其實想讀，不過家裡太窮，窮得只剩錢，又有這麼多計程車要處理，父親很早就要我幫忙管理，所以不能讀書」。

爸爸不死心再問原PO，「師傅，你真的那麼有錢還開計程車幹嘛？」，原PO明言「我家這麼多計程車，從小到大都是開計程車，很多車擺在這裡沒人開，這樣不開計程車幹嘛？」。最終爸爸「轉移話題」，「司機前面轉彎啊，謝謝」，結束對話。

貼文引發網友關注，不少人批評爸爸歧視「狗眼看人低」，「其實開車不一定代表窮，認識村長家裡養馬都開計程車，有何問題」、「很多人有好幾套房收租還開計程車過日子」、「自己車的話，其實一個月賺5萬（約新台幣19萬）真的很簡單」、「開計程車才發現以前讀這麼多書還沒有一個21歲開計程車的賺得多」。

也有人質疑事件真偽，「太會吹牛」、「打長篇故事自娛」。

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文章授權轉載自《香港01》