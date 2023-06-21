買房2年沒入住...竟被鄰居「衣櫃堵門」打通 她見真相超傻眼

買房是人生大事，但近日，來自大陸遼寧的于女士指出，自己兩年未住的房子被鄰居封門打通，疑似已在使用居住。當地警方表示，該房涉嫌一房二賣，建議于女士自行協商。

據陸媒《九派新聞》報導，當事人于女士表示，因為房子和其居住地不在一個城市，加上疫情和照顧孩子等原因，一直沒有來過，但相關房產證明都在。發現房子被鄰居用衣櫃堵住打通居住後，她嘗試聯繫鄰居，但對方一直沒有回應。

于女士表示，此前為了證明房子為自己所有，已花費數萬元打官司，一審、二審均勝訴，于女士亦在兩年前取得相關房產證明。2016年，于女士房屋所在社區的開發商因欠款，將法院查封的其中三套房屋抵給于女士，用於償還開發商對貸款公司的欠款。

于女士的鄰居則表示，2015年，開發商與他簽訂協定書承包社區工程，開發商以小區內一套單位抵工程款，開發商抵給他的房屋，正是2016年開發商抵給于女士的三套房屋之一。工程交付時，他裝修使用了該房。

當地警方調查後表示，于女士的房產涉嫌一房二賣。由於開發商拖欠鄰居錢款，於是將于女士的房子抵押給了鄰居，鄰居手中沒有相關房產證明，建議于女士通過司法途徑處理或協商。

于女士表示，目前她已沒有力氣申請強制執行，只希望能拿回自己的房子，或者鄰居把房子買下，「這是我的房子，我只是想拿回我的房子」。

縣政府對此事高度重視，已成立專門調查小組，全面調查取證，維護合法權益。

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文章授權轉載自《香港01》