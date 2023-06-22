大陸鐵路新列車運行圖 7月上路

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司消息，7月1日零時起，大陸全國鐵路將實行新的列車運行圖。調圖後，鐵路安排圖定旅客列車10592列，較現圖增加46列；開行貨物列車22182列，較現圖增加394列，鐵路客貨運輸能力、服務品質和運行效率進一步提升。

新華社報導，大陸國鐵集團運輸部負責人介紹，此次調圖是鐵路部門主動服務國家戰略，深化運輸供給側結構性改革，適應客貨運輸市場需求，對運輸組織做出的一次全面系統調整。

一是擴大京津城際鐵路和廣深港高鐵運能，助力京津冀協同發展和香港與大陸人員往來。採用動車組重聯運行、開行長編組動車組等方式，擴大京津城際鐵路運能，每日增加3.1萬個高鐵座席；首次開行滄州西經京滬高鐵、石濟高鐵至石家莊的G字頭動車組列車2列。統籌廣深港高鐵日常線和高峰線列車開行結構，增加日常開行的跨境G字頭動車組列車18列，其中首次開行成都東至香港西九龍跨境G字頭動車組列車，助力香港與大陸人員的往來。

二是增開進出東北高鐵列車，更好服務東北全面振興。其中，首次開行齊齊哈爾南至北京朝陽間4列停站少、旅速快、旅時短的G字頭動車組標桿列車，運行時間大幅壓縮，最快6小時25分可達。

三是西部鐵路提質運營，為西部大開發注入新動能。其中，蘭新高鐵蘭州至西寧段按時速250公里高標運營，首次開行西寧進京、進滬G字頭動車組列車，北京西、上海虹橋至西寧間分別最快10小時16分、12小時28分可達，西寧至蘭州運行時間壓縮至59分鐘。

四是壓縮普速旅客列車運行時間，全面調整旅遊列車運行線。科學、均衡安排普速旅客列車停靠車站、停站時間，直通普速旅客列車平均壓縮全程運行時間約23分鐘。

五是大力增開貨物列車，提升鐵路保通保暢能力。包括優化主要幹線列車開行結構，進一步提升出疆、入關貨運能力，增加蘭新、沈山、浩吉、京九鐵路等主要貨運通道貨物列車98列；開行鄉村振興班列15列。

高鐵

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