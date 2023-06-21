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帶兩把刀進北京環球！陸男被當局警方行政拘留5日
中新網21日報導，大陸北京市一名男子日前攜帶兩把刀進入北京環球影城度假區，於過安檢時被發現，立即被警方帶走，並處行政拘留5日。
據北京通州警方微信公眾號消息指出，17日北京通州公安分局文景派出所接到北京環球度假區通報，於入園安檢過程中發現有遊客攜有刀具。接到通報後，警方立即前往處置。涉事者為一名約50歲的男子，其攜帶的綠色包包在通過安檢時，被儀器偵測出來。而該名男子包中帶有兩把刀，為黑色瑞士軍刀及黑色彈簧刀。
經調查，男子稱是準備前往北京環球園區內的電影院觀看電影。同時，他還稱自己平時愛好收藏「冷兵器」，所以隨身攜帶了上述兩把刀具。隨後該名男子被警方依法處以行政拘留5日，相關管制刀具也已被收繳。
據悉，北京環球度假區於15日起，正式實行新的入園規定。其中，入園須知中提到，基於安全考量，武器、刀剪、危險化學品、易燃品（如髮膠等）、氣球、玩具槍、爆破器等相關物品被禁止進入園區。
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