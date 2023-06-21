小眾博物館正夯 北京胡同藏大美

京城裡一些不起眼的小眾藝術館、博物館，潛藏著豐富又雅致的審美趣味。不同於傳統博物館，它們不求博、不求大，精緻靈活、富於變化，興來而往、步行可達，成為市民遊客身邊觸手可及的美育新空間。

距離故宮東華門不到300公尺，南池子美術館剛一開業即成網紅。園中一泓池水，清澈如鏡，廊、軒、亭、榭環繞四周，夾岸有疊石、綠植、繁花，明朗清雅。後樓為展廳，中國當代水墨藝術家彭薇的作品《有故事的房間》正在展出，觀眾散落其間，駐足欣賞。

在前門東路大江胡同的牌樓對面，坐落著開館剛滿一年的法原博物館，僅有約300平方公尺的館內，斗拱、雀替、駝峰、隔扇等百餘件傳統民間建築精品木構件琳瑯滿目，造型之豐富、雕工之精美，令人讚歎。來自中國大陸各地的傳統建築精美木作，帶領觀者懷想老院子、舊木頭裡的鄉愁。

胡同裡，這樣新建成的美育新空間還有很多。它們由老院子、名人舊居、會館等改造轉型而來，面積不大，但千姿百態，小中見美，展示著古建木作、現當代書畫、世界手工家具等各類藝術精品。

朝陽門SOHO旁的北竹杆胡同2號，是一座有著300年歷史的四合院，新紅學奠基人俞平伯一家在此居住多年。如今，這裡作為藝術文化空間－槐軒向公眾免費開放，可以欣賞不定期更新的展覽，也可以在晚風中夜遊名人舊居。

北大紅樓西側的拾院，上百件藝術與家居作品散落在這個恆溫、恆濕、恆氧、恆靜和恆淨的綠色中式小院中，步入其中，移步易景，可以沉浸式逛展。

報房胡同40號家居畫廊，集聚了全世界不同品牌的家居單品和有旅歐旅美等經歷的畫家畫作，每一件商品都有獨特設計，每一幅畫作都有獨家故事。

這些美育新空間的生長，讓老院子的文脈得以延續，讓老街區煥發出新魅力。