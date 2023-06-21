四川露營季 享受夏日風光

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
2023四川第二屆露營季，近日在德陽開幕，圖為開幕式現場。圖／本報四川德陽傳真
2023四川第二屆露營季，近日在德陽開幕，圖為開幕式現場。圖／本報四川德陽傳真

2023四川第二屆露營季，近日在德陽開幕。此次活動以「露營德陽，暢享安逸」為主題，是四川省第二屆跨越區域限制，成德眉資城市群共同參與的露營盛會。

房車露營已成為現代旅行的一種流行趨勢，這種出遊方式能讓人們更加深入感受旅途中的自然風光、人文風情。開幕式現場，推介了四川省特色露營基地，評選了德陽市第二批金頂級、銀頂級露營基地並進行授牌儀式，還舉行了成德眉資同城化房車露營自駕文旅聯盟授牌儀式。德陽也推介了夏季旅遊線路，讓遊客全面感受德陽的美麗風光和露營魅力。

據悉，本次露營季活動內容豐富，除開幕式外，還有四川露營裝備展、啤酒音樂匯、夏季歡樂露營匯、美食集市、露天電影院、非遺集市及直播帶貨等系列配套活動。

作為成都平原文旅名城，德陽將持續擦亮「世界三星堆、天府後花園」金字招牌，大力推進文旅高質量發展，加速形成以三星堆為引領，集文化遊、鄉村遊、健康遊、工業遊為一體的「3+N」全域文旅融合發展格局。

露營 美食 直播

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