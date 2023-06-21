廣州白雲站 亞洲最大TOD交通樞紐

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
建設中的廣州白雲火車站6月19日正式封頂（無人機照片）。車站「雲山珠水、木棉花開」的外觀造型初現，全面進入室內外裝飾裝修階段。 新華社
建設中的廣州白雲火車站6月19日正式封頂（無人機照片）。車站「雲山珠水、木棉花開」的外觀造型初現，全面進入室內外裝飾裝修階段。 新華社

著最後一榀鋼結構桿件拼裝完成，19日新建廣州白雲火車站正式封頂，標誌著站房鋼結構整體完工，全面進入室內外裝飾裝修階段。廣州白雲站預計將於今年底竣工。

中新社報導，廣州白雲站是廣州鐵路樞紐「五主四輔」中主要客站之一，位於廣州市白雲區南部，總建築面積約45.3萬平方米，站房建築面積14.45萬平方米，站場規模11台24線，將引入京廣鐵路、京廣高鐵、廣湛高鐵等線路，同步配套6條地鐵線路，以及遊客中心、長途客運中心、旅遊大巴站場和城市公交站場等多種交通接駁設施及公共空間。該站建成後，將承接廣州站、廣州東站全部普速列車，成亞洲最大TOD綜合交通樞紐之一。

廣州白雲站站房鋼結構的總用鋼量約為11.8萬噸，由屋蓋、「花瓣」和鋼柱鋼梁三部分組成，其中屋蓋鋼結構重8100噸，總面積為95224平方米，面積相當于13個標準足球場大小；「花瓣」鋼結構是最大懸挑28米、總重量8250噸的花瓣狀格構式變徑斜柱，構成了廣州白雲站的木棉花造型。

據中鐵建工集團廣州白雲站項目經理鍾萬才介紹，廣州白雲站是中國首個大規模運用機器人施工的鐵路工程項目，施工過程已累計試用包括無軌道全位置爬行焊接機器人、地面整平機器人、地面抹平機器人、地庫抹光機器人等在內的18種智能機器人。這些建築機器人在廣州白雲站的工地上大展身手，成為數字化及人工智能技術在建築行業實現應用的試點案例。

廣州白雲站建成後，將成為站城融合、交通綜合、功能復合、生態結合、智能統合，具有嶺南特色的全新TOD大型綜合交通樞紐。

建築 高鐵

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