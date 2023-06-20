快訊

黃子佼誘未成年拍裸照 律師揭一關鍵「有機會安全下莊」不受罰

航空股漲不停！網曝「最狂巧合」複製海運股走勢：大谷翔平概念股

安卓手機預設APP「塞一大包」好煩？內行曝1關鍵：這才重要

大陸女用卸妝油抺LV包包下場超慘 網友：2萬名牌袋變200元A貨

香港01／ 可樂米／報導
16日有大陸網友在社交平台小紅書以「家人們，誰懂啊，這還有救嗎？」為題，分享自己的LV貼膜用卸妝油擦拭手提袋表面時掉下，甚至可以整塊撕下來。圖取自小紅書截圖
16日有大陸網友在社交平台小紅書以「家人們，誰懂啊，這還有救嗎？」為題，分享自己的LV貼膜用卸妝油擦拭手提袋表面時掉下，甚至可以整塊撕下來。圖取自小紅書截圖

最近有大陸網友在小紅書分享自己的LV Monogram（俗稱：老花）手提袋整塊貼膜撕下來的影片，引起網友爭議，「LV的暴利由此可見，用便宜的材質賣最貴的錢，良心不痛嗎？」，也有不少聲音質疑該手提袋是假貨「一眼假的東西」。有大陸奢侈品鑑定專家其後在社交平台上拍影片回應，原來是因為做這一件事搞到手提袋變這樣！

16日有大陸網友在社交平台小紅書以「家人們，誰懂啊，這還有救嗎？」為題，分享自己的LV貼膜用卸妝油擦拭手提袋表面時掉下，甚至可以整塊撕下來，影片一出隨即吸引大批網友留言，「LV真的會這樣！有的人的小書包都磨沒了」，令不少網友震驚原來LV的手提袋不是皮膜一體，而是採用熱壓貼膜技術，貼膜一掉，$20000的手提袋即變$200，認為奢侈品都是暴利行業，都是賣牌子，成本低、質量越來越差。

在影片下方也有不少網友留言質疑該手提袋是假貨，認為大部分LV的手提袋都十分耐用，甚至能用幾十年，「我的包二十年了，淋過雨，包裏面泡過飲料也沒見這樣啊」，認為只有假貨質素才會如此不堪，樓主其後在留言解釋「包包是真的」，網友便用自己親身經歷提醒樓主可以將手提袋送去專櫃處理，「你這如果是真貨，拿去專櫃售後不可能不給你換新的，我有個十多年的LV溶膠了，拿去專櫃直接退了六千多Gift Card」。

有大陸奢侈品專家「有間麥動奢侈品之家」其後社交平台上回應網友所疑惑的爭議，專家透過該手提袋的固定釘及油邊鑑定該手提袋為正品，也並非LV偷工減料令質量變差，LV老花「熱壓貼膜」具有阻燃耐用的特點，但由於樓主所使用的卸妝油酒精含量過高，酒精有腐蝕作用，所以造成手提袋脫模的現象。專家建議簡單兩步在家可以輕鬆清潔手提袋，若在家擦拭都不能清理污漬，建議大家把手提袋送去專業護理店質詢和護理，千萬別好像樓主般，用含有酒精含量的產品清潔手提袋啦！

專家建議簡單兩步在家輕鬆清潔手提袋：

第一步：濕毛巾擰乾之後，輕輕擦拭手提袋表面。

第二步：再用綿羊油令手提袋表面有一層保護膜，滋潤皮層，保持皮質柔軟和皮面光亮。

《開罐》Opener也就此請教有六年收購寄賣名牌的老店manaddictttt的負責人兼鑑定師Natalie，Natalie回應LV Monogram 的使用時間長，脫膜是十分常見的情況，只要用到破皮、接觸到酒精或化學物品，只要有一個小洞洞可以扯起，就容易成塊扯起了。

現時奢侈品價格水漲船高，加價加得越來越快，Natalie表示因現時奢侈品產量多、成本高，質素的確比之前中古或舊款差。而且近年細袋盛行，細袋比大袋的手工藝技術難道較高，因大部分名牌都系手工製造，假貨因控制成本而用機器製造，有時候甚至假貨比真貨做得更工整，因此手提袋機器感強都是其中一個鑒定點。所以如果大家買到不太完美的手提袋，其實也不需要太過擔心，但當然都是去返有信心的店鋪或者專櫃買就最安心啦！

延伸閱讀：

楊千嬅開騷八爪魚Look激似烏蘇拉 13個得罪設計師的災難造型

姜濤演唱會｜MIRO場100分鐘即全數售罄　旋拍已經炒到$XXXX一張

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸女用卸妝油抺LV包包下場超慘 網友：2萬名牌袋變200元A貨

最近有大陸網友在小紅書分享自己的LV Monogram（俗稱：老花）手提袋整塊貼膜撕下來的影片，引起網友爭議，「LV的暴利由此可見，用便宜的材質賣最貴的錢，良心不痛嗎？」，也有不少聲音質疑該手提袋是假貨「一眼假的東西」。有大陸奢侈品鑑定專家其後在社交平台上拍影片回應，原來是因為做這一件事搞到手提袋變這樣！

昆曲非遺22年 京城競演牡丹亭

「唯有牡丹真國色，花開時節動京城。」用這一名句來形容近期各大昆劇院在京演出「牡丹亭」的盛況，十分貼切。今年是中國昆曲被聯...

南方航空 飛羅馬復航

6月17日0時37分，中國南方航空CZ661航班搭載200餘名旅客從廣州白雲國際機場起飛前往義大利的羅馬菲烏米奇諾機場。...

廣角鏡／端午近 粽香飄

即將端午節，四川成都駟馬橋街道馬鞍東路「粽子一條街」一派繁忙，街邊商家浸糯米、洗粽葉、包粽子，粽葉飄香。

京西消費者 遊逛新體驗

位於北京市石景山區的京西大悅城正式開業，作為北京第三座大悅城，這座商業體填補了北京西部高品質時尚商業的空白，為京西消費者...

身高1米3不能當醫師？ 她面試慘被20多家醫院刷掉

畢業於東北某「一本」醫學院內科學研究所的周瑩（化名）近日表示，學醫八年後，身高成為她求職的最大障礙。據了解，身高只有1米...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦