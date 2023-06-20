大陸女用卸妝油抺LV包包下場超慘 網友：2萬名牌袋變200元A貨

最近有大陸網友在小紅書分享自己的LV Monogram（俗稱：老花）手提袋整塊貼膜撕下來的影片，引起網友爭議，「LV的暴利由此可見，用便宜的材質賣最貴的錢，良心不痛嗎？」，也有不少聲音質疑該手提袋是假貨「一眼假的東西」。有大陸奢侈品鑑定專家其後在社交平台上拍影片回應，原來是因為做這一件事搞到手提袋變這樣！

16日有大陸網友在社交平台小紅書以「家人們，誰懂啊，這還有救嗎？」為題，分享自己的LV貼膜用卸妝油擦拭手提袋表面時掉下，甚至可以整塊撕下來，影片一出隨即吸引大批網友留言，「LV真的會這樣！有的人的小書包都磨沒了」，令不少網友震驚原來LV的手提袋不是皮膜一體，而是採用熱壓貼膜技術，貼膜一掉，$20000的手提袋即變$200，認為奢侈品都是暴利行業，都是賣牌子，成本低、質量越來越差。

在影片下方也有不少網友留言質疑該手提袋是假貨，認為大部分LV的手提袋都十分耐用，甚至能用幾十年，「我的包二十年了，淋過雨，包裏面泡過飲料也沒見這樣啊」，認為只有假貨質素才會如此不堪，樓主其後在留言解釋「包包是真的」，網友便用自己親身經歷提醒樓主可以將手提袋送去專櫃處理，「你這如果是真貨，拿去專櫃售後不可能不給你換新的，我有個十多年的LV溶膠了，拿去專櫃直接退了六千多Gift Card」。

有大陸奢侈品專家「有間麥動奢侈品之家」其後社交平台上回應網友所疑惑的爭議，專家透過該手提袋的固定釘及油邊鑑定該手提袋為正品，也並非LV偷工減料令質量變差，LV老花「熱壓貼膜」具有阻燃耐用的特點，但由於樓主所使用的卸妝油酒精含量過高，酒精有腐蝕作用，所以造成手提袋脫模的現象。專家建議簡單兩步在家可以輕鬆清潔手提袋，若在家擦拭都不能清理污漬，建議大家把手提袋送去專業護理店質詢和護理，千萬別好像樓主般，用含有酒精含量的產品清潔手提袋啦！

專家建議簡單兩步在家輕鬆清潔手提袋：

第一步：濕毛巾擰乾之後，輕輕擦拭手提袋表面。

第二步：再用綿羊油令手提袋表面有一層保護膜，滋潤皮層，保持皮質柔軟和皮面光亮。

《開罐》Opener也就此請教有六年收購寄賣名牌的老店manaddictttt的負責人兼鑑定師Natalie，Natalie回應LV Monogram 的使用時間長，脫膜是十分常見的情況，只要用到破皮、接觸到酒精或化學物品，只要有一個小洞洞可以扯起，就容易成塊扯起了。

現時奢侈品價格水漲船高，加價加得越來越快，Natalie表示因現時奢侈品產量多、成本高，質素的確比之前中古或舊款差。而且近年細袋盛行，細袋比大袋的手工藝技術難道較高，因大部分名牌都系手工製造，假貨因控制成本而用機器製造，有時候甚至假貨比真貨做得更工整，因此手提袋機器感強都是其中一個鑒定點。所以如果大家買到不太完美的手提袋，其實也不需要太過擔心，但當然都是去返有信心的店鋪或者專櫃買就最安心啦！

延伸閱讀：

楊千嬅開騷八爪魚Look激似烏蘇拉 13個得罪設計師的災難造型

姜濤演唱會｜MIRO場100分鐘即全數售罄 旋拍已經炒到$XXXX一張

文章授權轉載自《香港01》