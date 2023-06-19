快訊

訪中行將畫句點 美國務院官員：布林肯下午4:30會晤習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃子佼掃射大小S登陸網熱搜 張蘭直播嗨喊：揚眉吐氣

聯合報／ 大陸中心／即時報導
黃子佼事件也引發大陸網友高度關注，大S前婆婆張蘭也跟上熱度，開直播推銷自家粽子，過程有網友敲碗要餃子。截圖自微博、抖音
黃子佼事件也引發大陸網友高度關注，大S前婆婆張蘭也跟上熱度，開直播推銷自家粽子，過程有網友敲碗要餃子。截圖自微博、抖音

藝人黃子佼涉拍少女裸照事件後，他今天除了公開道歉，也在社交平台大爆走，「地圖砲」般掃射式爆料娛樂圈13位大咖黑歷史，包括指控藝人大小S和「光頭」嗑藥，相關話題瞬間衝上大陸微博熱搜，霸佔一、二名，甚至連大S前夫汪小菲的母親張蘭也緊跟時事，在抖音直播中一邊推銷自家產品，一邊嗨喊「今天是個揚眉吐氣的好日子」、「今天有香瓜」。

黃子佼遭女網友控訴，曾拍攝她未成年時的裸照，黃今在臉書道歉後，還盤點進入演藝圈中看到的光怪陸離現象，從大小S和曾國城到吳宗憲、夏宇童等藝人朋友通通中箭，遭玉石俱焚式的爆料指控，雖黃子佼後來刪除影片，還因狀況不佳送醫，但造成的餘波也持續發酵。

搜尋大陸社交平台微博，當前熱搜綁上第一名話題就是「黃子佼曝大小S吸毒」，第二名是「黃子佼承認性騷擾」，其他諸如「黃子佼信息炸裂」等，也引發眾多大陸網友討論。

曾公開抨擊黃子佼的大S前夫汪小菲，目前尚未對這起事件表態，但在陸網上，已有部分網友進入汪小菲、大S微博下方留言，甚至還開啟了一個新的討論話題「張蘭今天直播嗎」。

一向緊跟時事的張蘭在網友於平台「敲碗」後，目前正在抖音上直播帶貨，販售自家的粽子產品等，過程中她不斷表示，「今天是個好日子」、「今天是個揚眉吐氣的好日子」，還要網友們「別錯過了 ，吃香瓜」、「您去看看，今天有香瓜」，「有麻六記的揚眉吐氣，有麻六記的扭轉乾坤」。

與此同時，觀看直播的大陸網友也紛紛喊話，「要餃子」、「上餃子」，似乎在大玩「餃子」與黃子佼的諧音梗。

直播 裸照 黃子佼

延伸閱讀

黃子佼曾與楊文科同框 2020年擔任新竹縣旅遊大使

遭爆強吻少女！黃子佼PO道歉影片後緊急送醫 台北長庚醫院回應了

黃子佼猛爆娛樂圈大咖黑歷史 周玉蔻也看不下去：他在扔原子彈嗎？

黃子佼涉拍少女裸照 缺席主持工作連觀光局也受累

相關新聞

黃子佼掃射大小S登陸網熱搜 張蘭直播嗨喊：揚眉吐氣

藝人黃子佼涉拍少女裸照事件後，他今天除了公開道歉，也在社交平台大爆走，「地圖砲」般掃射式爆料娛樂圈13位大咖黑歷史，包括...

中國狼師摧殘身障弱勢女 假面慈善人設崩塌

湖北省隨縣博愛特校校長劉愛業在地方上頗富善名，但背地裡他卻摧殘並性侵來此就讀的身障弱勢女，令人髮指行徑可說是韓國電影「熔...

內蒙古城管隊長出軌女下屬 妻看「露骨聊天」火大曝光

本月桃色風波一爆再爆，對於昨日大陸網傳內蒙古一名城管局中隊負責人王某出軌下屬，被妻子發現後爆料，多段「身上的香味」、「饞...

「龍舟水」漫華南 廣州、深圳機場大面積延誤 防汛4級擴8省

中國多地近日遭大雨襲擊。與長三角地區等華東地區遭遇「暴力梅」相較，珠三角等華南地區的「龍舟水」依然強勁。受此影響，廣州白...

畢業＝失業 大學畢業照最新流行「躺平」、垂頭喪氣風

疫後中國經濟復甦不如預期、外資不斷撤離、中國失業人口大幅增加…近日中國許多大學畢業生，不為珍貴的時刻感到喜悅，「畢業即失...

魚刺卡喉花52元 女稱醫院賺大錢 嫌貴發帖反被懟

一名四川女子發帖吐槽，稱自己因為魚刺卡喉去醫院掛急診，總共10分鐘手術費花了 52元（人民幣，下同，約7.2美元）。原本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦