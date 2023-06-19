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陳奕迅演唱會填詞人被改名事件廣州主辦致歉：操作發生重大失誤

香港01／ 撰文：關穎賢
陳奕迅。本報資料照片
陳奕迅。本報資料照片

陳奕迅即將於年底到廣州舉行演唱會，日前流出提交審核的歌單中，多首由林夕填詞的歌曲竟然被改名為其他填詞人，就此演唱會主辦方「廣州新輝文化」昨日在微博發聲明致歉。

陳奕迅即將於年底到廣州舉行演唱會。（資料圖片）
陳奕迅即將於年底到廣州舉行演唱會。（資料圖片）

主辦方「廣州新輝文化」昨晚（ 18日）發出聲明，稱在5月7日《陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會廣州站》文化報批中操作不夠嚴謹，發生重大失誤，對詞曲作者的失誤操作造成不良影響而誠懇道歉，更指會取消這次文化批文。

「廣州新輝文化」昨晚（18日）發出聲明致歉。（微博圖片）
「廣州新輝文化」昨晚（18日）發出聲明致歉。（微博圖片）

對於事件，陳奕迅經理人這麼菁菁表示，「審批檔上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦方即時終止合作。」

陳奕迅已與該主辦方即時終止合作。（資料圖片）
陳奕迅已與該主辦方即時終止合作。（資料圖片）

消息指，演唱會歌單中有64首歌曲的演出資料，當中有多首原本由林夕填詞的歌曲卻被易名為其他填詞人，包括《K歌之王》和《你給我聽好》的作詞人變成「林若寧」，而《十年》被改為黃偉文等。

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文章授權轉載自《香港01》

演唱會 陳奕迅

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