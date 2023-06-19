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內蒙古城管隊長出軌女下屬 妻看「露骨聊天」火大曝光
本月桃色風波一爆再爆，對於昨日大陸網傳內蒙古一名城管局中隊負責人王某出軌下屬，被妻子發現後爆料，多段「身上的香味」、「饞我的身子」露骨談話內容曝光，內蒙準格爾城市管理官方微信公眾號19日凌晨通報稱，涉事人員王某、尹某已停職，官方已立案調查。
據準格爾城市管理官微19日凌晨的通報，近期網傳我局城管工作人員問題的相關信息，我局高度重視，立即組織核實了解。
通報指出，目前，涉事人員王某系藍天街道執法中隊副中隊長，已停職，準格爾旗監察委員會已立案調查；涉事人員尹某系友誼街道執法中隊協管員，已停職，正在接受局黨組調查。「下一步，將根據調查結果對王某和尹某依規依紀依法嚴肅處理」。
這名城管負責人王某與妻子李女士育有一女。據《極目新聞》報導，今年2月，李女外出出差提前回家，本想給丈夫驚喜，但家中卻衝出一名女子，當時王某謊稱是普通朋友。
但沒過多久，妻子李女就發現丈夫王某手機中，和當時那名女子尹某有多段露骨聊天紀錄，如丈夫說對方身上一直有香味，對方說「你居然隔著這麼遠還在饞我的身子！」等。因此，李女私下約見尹某，要求對方簽下《保證書》並保密，承諾退還王某之前轉帳、購物等屬於李女士婚內合法財產的花費，和自願在5至10年內調離工作等。
原以為事情告一段落，但今年6月，李女再次被朋友告知，王某在向她謊稱自己值班時，摟著另一名女子逛街，以致李女心灰意冷，在短影音平台曝光自己的遭遇，引發陸網熱議。
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