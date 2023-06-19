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男子駕駛時用這款「溼紙巾」擦了雙手和額頭 慘被警方包圍

香港01／ 撰文：亦然 YIRAN
深圳交警圖片 示意圖
深圳交警圖片 示意圖

喝得醉醉，撞得碎碎！飲酒切勿揸車，這是車主、司機的基本駕駛常識和道德，但是為了減少醉駕案件，警方也定時會在路上設置路障抽查車輛，確保用路者的安全。近日有車主分享自己在駕駛時，因為使用了一件物品導致被警方誤會醉酒駕駛，過程更驚險的被警方包圍！

一位大陸網友在小紅書上發帖，指自己最近晚上在開車時遇到了警方設路障查醉駕，但是因為自己曾在不久前的時間，因為做完運動感覺額頭油油的感，所以用了「75%酒精濕巾」擦了雙手和額頭，結果在搖下車窗吹酒測器的那一瞬間，儀器直接顯示已飲酒。當下的他被嚇得一臉懵，場面也即時變得緊張起來。

事主稱交通警當時「很興奮」地說抓到了一個，還自豪地說「就覺得你有問題」。其後多名警察圍著了事主的車，並叫他熄火下車，被警方包圍的他頓感「真的是太有安全感了」。後來還好警方拿出了更專業的儀器對他進行測試，在兩遍的測試後都顯示「未飲酒」，最終他才獲得警察放行，惟他稱警方當時表情卻是「十分失落」。

不少網友也分享了類似的經驗，稱「我在後座用了含酒精的洗手液，過了七八分鐘這樣子遇到查酒駕的，我老公開窗測吹了一下就顯示喝酒了，那個輔警超級興奮的而且好兇，我老公下車很淡定的說，我沒有喝酒，然後正式的交警走過來給我老公再測一次沒喝酒就讓我們走了」、「我老公前幾天也是喝什麼楊梅汁還有很多亂七八糟的飲料一起，結果一查酒駕。

那交警好興奮一下子全部圍過來。我老公解安全帶有點卡住遲了幾秒鐘，交警拼命敲窗，恨不得要吃人了感覺特別嚇人，又測一遍，結果顯示沒喝，他們滿臉寫著失落和沮喪…」。

原po感嘆道「晚上開車的時候真的別用這個害人巾」，在回到家後也就趕緊把車上的酒精濕紙巾拿下車和拿回家，勸世大家車上不要擺放同類的東西，否則會招來警方的誤會。也有人笑問他使用的酒精濕紙巾是哪一個品牌，因為是「真材實料」的合格消毒紙巾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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