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蔡天鳳出殯、親友瞻仰遺容 寶蓮寺高僧作法後封棺火化

香港01／ 撰文：黃學潤、吳詠瑩、翁鈺輝、陳泳蘊
蔡天鳳母親「五姐」上午7時半左右在親友陪同下到達靈堂。（黃學潤攝）
蔡天鳳母親「五姐」上午7時半左右在親友陪同下到達靈堂。（黃學潤攝）

名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬於昨日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈，據悉有千人出席，大部分是來自海南的親友。

據知，至親今早（19日）8時瞻仰遺容作最後道別，歷時約半小時，然後由寶蓮禪寺高僧作法事後封棺，並在上午9時送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，骨灰將暫放於寶蓮寺。現場所見，警方在場維持秩序，蔡天鳳母親「五姐」上午7時半左右到達，並招呼親友進入靈堂，相信準備瞻仰遺容。

蔡天鳳丈夫Chris隨後亦都抵達靈堂。上午約8時15分，高僧到場，15分鐘後列隊進入靈堂為死者作法事。死者遺體將送往寶蓮禪寺海會靈塔火化，海會靈塔正準備火化儀式。

上午9時許，寶福紀念館工人開始搬動先人照片，相信靈堂大殮儀式已經結束。靈車車頭及車身，堆滿粉紅色、白色花。

喪禮昨日（18日）下午4時至晚上10時在大圍寶福紀念館進行，今早（19日）大殮後辭靈移送往大嶼山寶蓮禪寺火化，寶蓮禪寺早前發文指海會靈塔於上午9時至下午3時舉行火化儀式，暫停對外開放。

延伸閱讀：

蔡天鳳設靈︱下午寶福紀念館閉門設靈 工人加緊佈置靈堂

蔡天鳳6月寶福紀念館設靈 家屬擬以3D打印作遺體修復

文章授權轉載自《香港01》

蔡天鳳

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