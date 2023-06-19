德陽元素 驚豔文博會
第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（簡稱「文博會」），近日在深圳國際會展中心舉辦。以三星堆、綿竹年畫為代表的德陽文創產品入駐四川展區，受到海內外嘉賓和遊客的喜愛。
文博會現場，純手繪年畫、年畫絲巾、三星堆青銅面具等德陽元素文創產品，吸引了大批嘉賓和遊客。
綿竹年畫現場拓印體驗，吸引不少遊客親自參與，三星堆展區的MR導覽電影，讓眾多遊客流連忘返。「太新穎了！不僅讓我們以三維立體形式了解文物、歷史，還能浸入式體驗，亦幻亦真，虛實融合。」
此次文博會上，四川展區以「活力天府文化川軍」為主題，組織13個國家級文化產業園區（基地）、86家重點文化企業參展。3個德陽參展單位在文博會上，積極參加各項對外交流、貿易合作、宣傳推介等活動。
文博會是大陸文化產業領域規格最高、規模最大、最具實效和影響力的展會，被譽為「文化產業第一展」。本屆文博會線下展示交易規模達到12萬平方公尺，展商數量從首屆的700多家增加至3596家，展會規模、觀眾數量、國際化程度、交易成果連年攀升。
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