未來一周 南方進入強降雨集中期

根據大陸有關部門消息，未來一周南方進入強降雨集中期，江淮、江南、華南中西部等地將陸續出現暴雨天氣，各部門緊急部署暴雨防範應對。

中新社報導，16日開始，大陸強降雨帶開始由華南沿海逐步北抬，18日前後長江中下游地區、江南等地將進入降雨集中期，即進入梅雨期。

大陸氣象台17日預報，17日至19日，西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地有大範圍較強降雨過程，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。 經綜合研判和應急會商，大陸氣象局17日上午10時30分啟動暴雨三級應急響應，氣象台發布暴雨黃色預警。

17日，大陸國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）辦公室向江蘇、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、青海等省分防辦發出工作提示，部署做好近期南方持續強降雨防範應對工作。

此外，氣象部門預報，20日至24日，江南南部和東部、華南中西部、雲貴高原等地還有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。

氣象部門提醒，未來一周，南方將進入強降雨集中期，江淮、江南、華南中西部等地將陸續出現暴雨天氣，局地可能發生山洪等地質災害，公眾需提高警惕，關注氣象信息，遠離災害易發區域，並防範強對流天氣對交通運輸、臨時搭建物、戶外活動等產生的危害。