187件文物 帶你領略金代社會圖景北京建都870周年 考古展秀風采

近日，「都城肇始－紀念北京建都870周年考古成果展」在北京考古遺址博物館（金中都水關遺址）開幕。187件（套）文物以歷年考古發現為切入點，帶領觀眾穿越時空，展開一段歷史文化之旅，領略金中都風采。

步入展廳，猶如身臨考古現場，「營國建城」、「繁華中都」、「中都環勝」三個部分依次呈現。展廳裡復原了金中都城市布局，觀眾可以一睹城牆、宮殿、坊巷等具有代表性的考古發掘遺址。

金中都建築基礎的夯土被「搬進」展廳。專家解讀，夯土是一種經過加固處理的土，作為中國古代建築材料，其最明顯的特點是能分層，是古人用杵等工具將土一層層夯實，結構緊密，並含有古代的遺物。據學者研究，金代修築中都宮殿的土料，是從其他地方取來，而非就地取土。中都城的營建遵循中軸突出、兩翼對稱的原則，對後世都城布局產生深遠影響。

一批金中都出土的文物亮相，描繪出當時城市生活的繁榮景象。一件房山金陵遺址出土的金絲冠，由純金編結而成。專家介紹，此物是皇后冠飾中起支撐定型的骨架部分，由於出土的棺內朽腐嚴重，金絲冠內襯絲織物、外附織物及更多有機質飾品已朽毀不可考證，但仍然可以從金絲編結而成的水滴形八瓣花、一個個相連的如意花瓣等巧妙結構中，感受「金史·輿服志」所記載的華麗「花株冠」。還有一件方形銅印，以朱文漢字篆書「合扎壽吉斡母謀克印」，是金代兵民合一的政權機構－謀克的印鑒，也是見證金中都歷史的重要物證。

展覽還展出了內府收藏的瓷器、金銀器、玉器，以及反映市井生活的陶器、壁畫等。觀眾可以通過珍貴文物，來一場與金中都人的「對話」，領略870年前包容宏闊的金代社會圖景。