華南續暴雨 防汛4級擴至8省分

受副熱帶高壓北移和暖濕氣流加強影響，大陸南方近期多地雨勢猛烈。江蘇南部、安徽中部、廣西東部、廣東南部、福建沿海等地均出現大到暴雨。深圳龍華區路面積水深度甚至淹沒車輪，惠州最大降雨量達到一二九點五毫米，同樣出現嚴重積水。

據大陸氣象部門預報，根據汛情發展，大陸國家防總昨天針對廣西、江蘇啟動防汛四級應急響應（因應方案），繼續維持針對浙江、安徽、江西、湖北、湖南、貴州的防汛四級應急響應，範圍擴大至八省分。大陸國家防總辦公室昨天並加派兩個工作組分赴湖南湖北、江西安徽協助指導地方開展防汛工作。

大陸國家防總昨向上海、江蘇、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南等省分防指下發通知，要求加強精準監測預報和會商研判，落實好預警機制，嚴防山洪地質災害、中小河流洪水和城市內澇等。

據中國天氣網消息，至昨天上午，江蘇南部、安徽中部、河南南部、湖北西北部和東部、湖南東北部、重慶中北部、四川東北部、陜西東南部及廣西東部、廣東南部、福建沿海等地部分地區出現大到暴雨，江蘇鎮江、安徽六安、河南信陽、湖北孝感和荊州、湖南岳陽、重慶開州和巫溪、廣東江門和深圳等地局部地區還出現大暴雨（一百至二二八毫米）。

昨天至廿日，大陸南方大範圍較強降雨仍將持續，局部地區或將遭遇大暴雨，大陸北方也將自西向東迎來一波降水。大陸國家氣候中心提醒，梅雨季開始，意味著江南等地將迎來降雨集中期，長時間頻繁降雨易引發山洪、土石流等地質災害。