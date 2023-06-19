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華南續暴雨 防汛4級擴至8省分

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸南方近期多地雨勢猛烈，圖為廣西合浦縣白沙鎮受強降雨影響的村莊，當地展開災後重建。（新華社）
大陸南方近期多地雨勢猛烈，圖為廣西合浦縣白沙鎮受強降雨影響的村莊，當地展開災後重建。（新華社）

受副熱帶高壓北移和暖濕氣流加強影響，大陸南方近期多地雨勢猛烈。江蘇南部、安徽中部、廣西東部、廣東南部、福建沿海等地均出現大到暴雨深圳龍華區路面積水深度甚至淹沒車輪，惠州最大降雨量達到一二九點五毫米，同樣出現嚴重積水。

據大陸氣象部門預報，根據汛情發展，大陸國家防總昨天針對廣西、江蘇啟動防汛四級應急響應（因應方案），繼續維持針對浙江、安徽、江西、湖北、湖南、貴州的防汛四級應急響應，範圍擴大至八省分。大陸國家防總辦公室昨天並加派兩個工作組分赴湖南湖北、江西安徽協助指導地方開展防汛工作。

大陸國家防總昨向上海、江蘇、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南等省分防指下發通知，要求加強精準監測預報和會商研判，落實好預警機制，嚴防山洪地質災害、中小河流洪水和城市內澇等。

據中國天氣網消息，至昨天上午，江蘇南部、安徽中部、河南南部、湖北西北部和東部、湖南東北部、重慶中北部、四川東北部、陜西東南部及廣西東部、廣東南部、福建沿海等地部分地區出現大到暴雨，江蘇鎮江、安徽六安、河南信陽、湖北孝感和荊州、湖南岳陽、重慶開州和巫溪、廣東江門和深圳等地局部地區還出現大暴雨（一百至二二八毫米）。

昨天至廿日，大陸南方大範圍較強降雨仍將持續，局部地區或將遭遇大暴雨，大陸北方也將自西向東迎來一波降水。大陸國家氣候中心提醒，梅雨季開始，意味著江南等地將迎來降雨集中期，長時間頻繁降雨易引發山洪、土石流等地質災害。

暴雨 廣東 深圳

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