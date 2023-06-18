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行情太差？公司招實習生月薪竟「只給1千3」陸網議：停車費都交不起

香港01／ 撰文／范玉瑩
近日，有廣西南寧某公司招聘實習生，待遇為月薪300元人民幣，引發爭議，有網友疑似發短信怒罵招聘者「狗都不幹的活，讓你300招？」。（示意圖／取自ingimage）
近日，有廣西南寧某公司招聘實習生，待遇為月薪300元人民幣，引發爭議，有網友疑似發短信怒罵招聘者「狗都不幹的活，讓你300招？」。（示意圖／取自ingimage）

綜合陸媒報導，近日，有廣西南寧某公司招聘實習生，待遇為月薪300元人民幣，引發爭議，有網友疑似發短信怒罵招聘者「狗都不幹的活，讓你300招？」

據招聘信息顯示，該公司為一家造價咨詢公司，招聘職位為安裝預算實習生，要求造價安裝或土建相關專業畢業，在校成績優異，待遇為300元（約台幣1290元）一個月，包午餐。

信息發布後，有求職者詢問招聘者「300元的實習工資是否少打了一個0」，對方回覆「你見過招實習給3000元的嗎？這幾年造價行情不好，覺得不合適就不用問我了。」更有網友疑發短信怒罵招聘方「狗都不幹的活，讓你300招？」

6月16日，南寧市青秀區人力資源和社會保障局工作人員表示已接到相關問題反映，將到涉事公司了解情況。該局工作人員介紹，一般來說，如果是未畢業學生實習，簽三方協議，待遇方面沒有明確規定，有些工作單位甚至會向實習生收費。如果應聘者已經畢業，就應按勞動法相關規定，待遇不低於當地的最低工資標準1810元/月。

網友點評：「這樣的公司搞不好，還拖欠工人300工資跑路」、「那麼低工資，連停車費都交不起」、「這算啥，我們當醫生的去醫院實習還得給醫院交錢，還沒一分錢工資」、「真的是3000塊錢找不到農民工，大學生一大堆」、「可以了，還給300元，實習而已，想想還有幾百萬年輕人找不到工作，別人公司敢提就證明有市場，搞不好還有人說只要月薪250（約台幣1075元）！」、「實際上是招的學徒，一般從學校畢業出來是做不了什麼事的」。

廣西南寧一公司月薪300元人民幣招實習生惹議。（圖／極目新聞）
廣西南寧一公司月薪300元人民幣招實習生惹議。（圖／極目新聞）
廣西南寧一公司月薪300元人民幣招實習生惹議。（圖／極目新聞）
廣西南寧一公司月薪300元人民幣招實習生惹議。（圖／極目新聞）
廣西南寧一公司月薪300元人民幣招實習生惹議。（圖／取自網路）
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文章授權轉載自《香港01》

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