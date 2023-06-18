四川貨車失控衝入路邊茶館！10人受傷其中1人重傷

大陸四川綿陽市17日發生貨車失控撞入路邊茶館事故，現場一片狼藉，建築倒塌。事發當時，有4桌17人正在打牌，造成10人受傷，其中1人重傷。

據封面新聞引述警方消息指出，車禍發生在17日下午2時左右，肇事謝姓司機駕駛貨車行駛至綿陽市遊仙區新橋鎮時，突然失控撞向路邊民房，一家茶館當場被撞毀。事發過後，現場立即拉起警戒線，許多民眾在旁圍觀，警戒線內，有多輛救護車和消防車。

目擊者透露，肇事的是一輛白色貨車，當時從茶館對面道路的坡上開下來，在路上翻滾幾圈後，撞入茶館中。「感覺當時像地震一樣，聲音很大，腿都嚇軟了，茶館隔壁的超市，損失也很大。」

有知情人士表示，事故發生時，該茶館內有17人，除了4桌打牌的客人，還有老闆。不過，由於老闆在最裡面的包廂中，並沒有受傷，還幫助救援受傷和被困的客人。

此外，報導指出，相關知情人士還透露，該事故茶館對面道路斜坡已發生過至少兩次車輛衝下來剎不住的事故。一次是水泥車，衝下來水泥甩出，使得茶館和附近部分商舖停業了一個多月。還有一次是「一輛拉西瓜的車，衝下來撞到了電線桿。」