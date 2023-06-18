大陸南方暴雨來襲 深圳道路淹成一條河

17日，受副熱帶高壓北移和暖濕氣流加強影響，大陸南方多地雨勢猛烈。江蘇南部、安徽中部、廣西東部、廣東南部、福建沿海等地均出現大到暴雨。新京報指出，深圳龍華區路面積水深度甚至淹沒車輪，惠州最大降雨量達到129.5毫米，同樣出現嚴重積水。

中國天氣網指出，17日8時至18日6時，江蘇南部、安徽中部、河南南部、湖北西北部和東部、湖南東北部、重慶中北部、四川東北部、陜西東南部及廣西東部、廣東南部、福建沿海等地部分地區出現大到暴雨，江蘇鎮江、安徽六安、河南信陽、湖北孝感和荊州、湖南岳陽、重慶開州和巫溪、廣東江門和深圳等地局部地區還出現大暴雨（100～228毫米）。

根據中國天氣網訊息，18日至20日，大陸南方大範圍較強降雨仍將持續，局部地區或將遭遇大暴雨，中國北方也將自西向東迎來一波降水。

大陸國家氣候中心預計，6月18日前後，江南和長江中下游可能同時進入梅雨期，入梅時間均較常年偏晚。其中江蘇、上海、浙江和安徽已於6月17日正式宣布入梅。