電影「掃毒2」涉抄襲遭求償逾4億元 劉德華等10人被告

大陸成都環球博納公司聲稱，劉德華出演的電影「掃毒2」抄襲該公司2006年拍攝的影片「完美情人」，已於近日控告劉德華及其電影出品方、3名編劇等共10名被告，並索賠逾人民幣1億元（約合新台幣4.3億元）。

中新網指出，該案件近期已在北京知識產權法院進行第二次正式庭審。此次庭審是針對原告提出的「16大條、203點抄襲」發表意見，被告方否認抄襲，並稱，原告「完美情人」是愛情片，「掃毒2」是警匪片，「不可能抄襲愛情片」。原告當庭提交了「完美情人」上海市公安局同意立項通知。

環球伯納公司提出索賠逾人民幣1億元，據悉，該賠償金額為該案立案規定的最高賠償金額。環球博納董事長表示，庭審當天，審判長問其是否願意調解，該公司表示不同意調解。法院將擇日對本案進行宣判。

日前上游新聞曾報導，2月1日下午，該案在北京知識產權法院進行了第一次庭審，10名被告分別為：劉德華、香港寰宇娛樂有限公司、廣東昇格傳媒股份有限公司、銀都機構有限公司、映藝娛樂有限公司、太陽娛樂文化有限公司、北京合瑞影業文化有限公司及3位編劇。該次開庭庭審焦點主要是「完美情人」的創作時間是否早於「掃毒2」，以及「掃毒2」是否涉嫌抄襲。

於第一次庭審時，環球博納董事長便向法院展示了95個證據，並展示相關影片近40分鐘的影片「抄襲對比」，共展示了16條196點具體抄襲細節。環球博納認為，這2部電影在敘事結構、故事背景、重要情節、拍攝表現手法、服裝設計等都存在不少相似之處。