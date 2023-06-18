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福建超載25倍貨車翻覆 40噸滾燙瀝青傾瀉燙死路過母子

香港01／ 撰文／朱加樟
福建省福州市一輛超載25倍的瀝青車翻側，車上40噸熾熱的瀝青傾瀉而出，將一對騎電動車路過的母子掩埋，兩人都因全身大面積燙傷不治。圖／《華商報》
福建省福州市一輛超載25倍的瀝青車翻側，車上40噸熾熱的瀝青傾瀉而出，將一對騎電動車路過的母子掩埋，兩人都因全身大面積燙傷不治。圖／《華商報》

在五月底，福建省福州市一輛超載25倍的瀝青車翻側，車上40噸熾熱的瀝青傾瀉而出，將一對騎電動車路過的母子掩埋，兩人都因全身大面積燙傷不治。事發後兩星期，家屬指責涉事車輛公司和瀝青公司一直沒有露面。

綜合陸媒《極目新聞》及《華商報》6月17報道，悲劇發生在5月31日下午，一輛滿載瀝青混凝土的貨車駛經福州長樂區一個路口，剛好遇上一輛小車在倒車掉頭，貨車因為減速不及翻側。

當時蔣先生35歲的妻子騎著電動車路過，車上還載著7歲兒子，貨車滿車滾燙的瀝青混凝土將蔣先生妻兒埋壓，兩人當時雖然被周圍的村民用工具挖出，但送醫後均身亡。

醫院診斷和居民死亡醫學證明書顯示，蔣先生的妻子全身創面呈焦痂樣，燒傷面積90%，分布於面、頸、軀幹等，雙手雙足均可見燒焦屈曲，患者為大面積特重度燒傷。兒子則多處燙傷，至少有一處三度燙傷，鎖骨骨折。

據交通事故認定書，這輛肇事貨車原本只准裝約1500公斤貨物，但發生事故時超載了25倍多。交警還查明，該貨車在事發路段上行駛的過程中有超速的情況。

據蔣先生家屬表示，涉事貨車拉運的是40多噸瀝青，「裸露裝車，沒有做保護措施」。

目前43歲肇事貨車司機已經被捕，但據蔣先生家屬指，涉事的運輸公司及瀝青公司卻一直沒有出面聯繫家屬。

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文章授權轉載自《香港01》

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