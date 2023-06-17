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大雨狂炸！ 長江流域進入多雨期 端午假期慎防致災降雨

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
據大陸氣象台預報，端午假期間多地將有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，須嚴防致災降雨。（取自大陸中央氣象台）
據大陸氣象台預報，端午假期間多地將有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，須嚴防致災降雨。（取自大陸中央氣象台）

大陸中央氣象台17日上午10點發布了暴雨黃色預警，據預報，17日至19日，大陸西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地有大範圍較強降雨，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降雨；20日至24日值端午假期間，江南南部和東部、華南中西部、雲貴高原等地將有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。氣象台預報員董全表示，本次長江流域已正式進入多雨期，本次降雨將是影響範圍廣、持續時間長的天氣過程。

據澎湃新聞，這次南方大範圍較強降水過程受到多個天氣系統的共同作用，董全表示，目前在降雨主要影響區域的上空，聚集了低、中、高層不同的天氣系統，其中，低層受較強西南暖濕急流影響，將南海、孟加拉灣的大量水氣輸送到長江流域，中層受副熱帶高壓發展北抬影響，高層受南亞高壓輻散氣流控制，因此在充沛的水氣條件加之低空急流輻合、高空輻散，極易形成強降水。

大陸氣象台提醒，除了南方大範圍較強降雨外，還要關注短時強降雨、雷暴大風等強對流天氣的影響。17日至18日，河南、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、重慶、貴州、廣西、廣東等地部分地區將有短時強降雨天氣，小時雨量將達20毫米至60毫米，局地可達70毫米以上；另外，甘肅、湖北、湖南、重慶、廣西等地局地將有雷暴大風或冰雹天氣。

針對接連幾天的降雨，大陸氣象局已啟動暴雨三級應急響應，大陸國家防總辦公室也於17日向江蘇、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、青海省等地防辦發出工作提示，部署做好近期南方持續強降雨防範應對工作。

大陸國家防總辦公室示警，長江中下游及江南等地將進入降雨集中期，且正值端午假期，旅遊、探親等流動人員多，防汛形勢複雜嚴峻，務必強化風險意識和底線思維，密切監視天氣發展變化。

大陸氣象台還提到，由於大陸正值小麥收割期，針對麥收區可能遭遇降水過程，董全建議，需要特別防範降水影響小麥晾曬。

據大陸氣象台預報，17日至19日，大陸西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地有大範圍較強降雨，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降雨，須嚴防致災降雨。（取自大陸中央氣象台）
據大陸氣象台預報，17日至19日，大陸西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地有大範圍較強降雨，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降雨，須嚴防致災降雨。（取自大陸中央氣象台）

暴雨 廣東

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