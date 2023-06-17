看起來沒出息？30歲女背「1款包」被朋友取笑 她崩潰：很丟人嗎

同學會竟淪為人生勝利組較勁場合？大陸一名30歲的女網友出席同學聚會，沒有想太多就背了一個平時也很常用的包包出席，不料一到會場就被老同學們上下打量，他們的眼神更流露出一股「瞧不起人」的感覺，讓該名網友相當崩潰，無奈發文痛批「一定要背大品牌的包包才是有出息嗎？」

微薄「山楂馬蹄糯」日前一則貼文引發討論，大陸一名網友以「30歲用這些包包丟人嗎…」為題分享經驗，最近她出席一場同學聚會，因為平時不是會關注奢侈品牌的人，她便在家裡隨手拿了一個包作為搭配。沒想到一到聚會現場，同學們就開始用異樣的眼光掃射她，眼神更透露著瞧不起人、輕視的意味，讓她感到相當不舒服。

大陸女子也在貼文中分享自己常用的包包款式。圖／取自微博「山楂馬蹄糯」

該名網友無奈在網路上吐露心聲，「我就不懂了，一定要背大牌包（名廠牌的包包）才是過得好，才是有出息嗎？」，經歷此事她也想詢問其他人的建議，「姊妹們，妳們覺得呢？」，希望大家能告訴她如何面對這類狀況。

貼文掀起討論，許多人也拿自己當例子，要原PO不要太糾結，「28歲，買的都是人民幣百元以下，好看便宜還方便換」、「有什麼丟人的，我天天拿公司發的免費帆布袋」、「啊，我都26歲了天天背人民幣六十多塊（約新台幣260元左右）的書包去上班啊，自己覺得好就好了，不要在意別人的眼光」、「30歲最貴的包包也就一千塊人民幣（約新台幣4270元），還是別人送的，現在自由業就用個帆布包，有時候就拎個牛皮紙袋…」。

也有人建議原PO，若想避免類似狀況再發生，可以選擇不要出席同學會，「建議不要參加同學聚會，真的關係好的人一直都會聯繫，關係不好見面不就是比較一下，看看大家都混得怎麼樣嗎？」、「還真是，過得好顯得自己太囂張，過得不好還讓別人看笑話」、「妳要學會平等的看不起所有看不起妳的人」。