杭州亞運會 發布形象宣傳片「弄潮」
杭州亞運會倒計時100天之際，杭州亞運會在官網，發布形象宣傳片「弄潮」發佈，透過鏡頭向亞洲和世界展現了亞運會舉辦城市——杭州以及五大協辦城市的自然之美、文化之美、運動之美與數位之美。
此外官網還發布，亞運獎牌命名「湖山」，設計靈感源自五千年良渚文明，獎牌設計中首次將方形玉琮和圓形獎章融為一體，獎牌正面用凸出的線條勾勒出「三面雲山一面城」的杭城畫卷湖水漣漪、山巒起伏、美不勝收，杭州的三處世界文化遺產：良渚、西湖、大運河都融入其中。
形象宣傳片以「弄潮文化」為主題，一名弄潮少年從實證中華五千年文明史的聖地——良渚出發，開啟一場古今穿梭的自然人文之旅。以良渚、西湖、京杭大運河三大世界文化遺產為代表的城市風光，亞運場館群、各大城市地標和亞運競賽專案，透過少年的視角轉換和豐富的鏡頭語言持續呈現。
當富春山居圖徐徐展開，畫卷上繪出蹴鞠、射箭等傳統體育項目，引出協辦城市風采。從千古宋韻到活力新城，傳統與現代不斷交匯，最終相聚在第19屆亞運會開閉幕式主會場「大蓮花」，發出相約杭州、相約亞運的邀約。
宣傳片不僅呈現了宏大精美的畫面，穿插運用了「國潮」風格的手繪，攝製團隊還將鏡頭深入城市細微之處，捕捉溫暖與感動的瞬間。鏡頭中，記憶深處的大街小巷、熱氣騰騰的杭幫美食、潮流時尚的青年男女，無不散發著濃郁的人間煙火氣息。
宣傳片還邀請了「印章傳遞人」西泠印社理事、西湖龍井炒茶師、空竹文化推廣者、乒乓少年等各行各業嘉賓出鏡，從文化名人到普通市民，每張出現在畫面中的面孔，都有一段關於亞運的故事，亞運東風為城市注入新的活力和機遇，彰顯全民參與亞運、奉獻亞運的東道主熱情。
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