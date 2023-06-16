「咖啡醫生」 見證雲南咖啡10年蛻變

6月中，咖啡花開時節，地處大陸西南邊陲的雲南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣香飄遍野。這是咖啡豆生長的關鍵時期，乾濕交替導致病蟲害發生機率增加。

新華社報導，沿著盤山公路，王萬東冒雨驅車250公里，從普洱市思茅區前往孟連縣，趕著去當地咖啡莊園進行土壤取樣，並為咖農傳授病蟲害防治知識。

人病了需要尋醫問診，咖啡也是如此。作為星巴克雲南咖啡種植者支持中心農藝師，他不僅是雲南咖啡莊園的「活地圖」，更被喚作神秘的「咖啡醫生」。

以茶馬古道聞名的普洱市，北回歸線穿境而過，有充足陽光與降水、良好生態，近年來成為中國種植面積最大、產量最高的咖啡產區，被稱為「中國咖啡之都」。

十年前，雲南咖啡產業發展單一、粗放，幾乎沒人會相信這片土地也能產出好咖啡。今年39歲的王萬東親眼見證了雲南咖啡產業十年巨變。他於2006年從雲南農大植物保護專業畢業，曾在雲南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所從事咖啡種植和生產研究近7年。

「工作之後才知道原來雲南種了這麼多咖啡。」那時候大陸沒人專門做咖啡種植研究工作，王萬東暗下決心，要將研究與實踐相結合。

王萬東還記得第一次去咖啡莊園，看到咖農的種植水平千差萬別，咖啡品質參差不齊，倍感心痛。那時王萬東剛30歲出頭，許多種了一輩子咖啡的老咖農看著這個小年輕將信將疑，「祖祖輩輩都這麼種咖啡，憑什麼要按你說的幹？」

電話上被拒絕，他就直接到農地「問診」；到了地方還不被相信，就乾脆住在村民家；咖農堅持不下去，他就軟磨硬泡……那段時間，他每天跑七八個咖啡莊園，主動幫咖農找出問題、提供解決方法。就這樣，王萬東一點點與當地人建立起信任。

「你對豆子好，豆子才會對你好。」王萬東認為精準施肥、枝條修剪、成色分類等每一個細節都很重要，全部做好才能提升咖啡品質。

截至目前，王萬東所在星巴克雲南咖啡種植者支持中心累計免費培訓32000餘人次，通過咖啡和種植者公平規範認證的農場達2976個。