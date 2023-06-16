陸守資源底線 嚴禁砍樹、填坑「一刀切」

大陸自然資源部14日明確要求，堅決防止違法佔用耕地、破壞生態和人居環境、侵害群眾合法權益等突破紅線底線行為，同時鞏固退耕還林成果，杜絕不顧農業生產實際，拔苗砍樹、填坑平塘等「一刀切」行為。

新華社報導，大陸自然資源部耕地保護監督司副司長楊祝暉在記者會上說，為落實「嚴守資源安全底線」首要職責，自然資源部印發《關於在經濟發展用地要素保障工作中嚴守底線的通知》，督促地方在做好用地要素保障同時，加強規劃管控，嚴禁違法佔用和擅自調整永久基本農田；嚴控新增城鎮建設用地，避免寅吃卯糧。

通知明確，禁止在嚴重沙化、水土流失嚴重、生態脆弱、汙染嚴重難以恢復等區域開墾耕地；禁止在25度以上陡坡地、重要水源地15度以上坡地開墾耕地。對於坡度大於15度的區域，原則上不得新立項實施補充耕地項目。主要以抽取地下水方式灌溉的區域，不得實施墾造水田項目。堅決糾正平原佔用、山區補充的行為；堅決糾正和防範地方與社會資本在利益驅動下單純追求補充耕地指標、不顧立地條件強行開發的行為。

通知強調鞏固退耕還林成果，嚴禁脫離實際、不顧農業生產條件和生態環境，強行在陡坡上實施耕地流入；嚴禁不顧果樹處於盛果期、林木處於生長期、魚塘處於收穫季等客觀實際，強行拔苗砍樹、填坑平塘；嚴禁只強調帳面上落實耕地進出平衡，不顧後期耕作利用情況，造成耕地再次流失。

通知指出，堅決杜絕違法強拆、毀麥割青、強迫農民上樓等違法行為。實施復墾復耕要充分尊重農民意願，根據實際情況給予補償，留出一定過渡期，給農戶和經營者合理準備時間，堅決防止「簡單化」「一刀切」。