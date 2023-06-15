睽違四年訪中 比爾．蓋茨：用科學力量為進步加速度

微軟創辦人比爾．蓋茨睽違四年後再次來到了中國。6月14日晚，比爾·蓋茨在微博上寫道：我剛降落在北京，這是我2019年以來的首次訪問。15日他全球健康藥物研發中心（Global Health Drug Discovery Institute，簡稱GHDDI）演講，在演講中，比爾．蓋茨表示，科技創新可以幫助世界加速進步並應對當下最嚴峻的挑戰，而實現這一目標需要集合全球智慧、經驗與專長。蓋茨基金會正與中國夥伴攜手，為建設一個人人都有機會過上健康而富有成效生活的未來貢獻力量。

路透社昨14 日援引兩名知情人士消息報導，比爾 ‧ 蓋茲16 日將與中國國家主席習近平會面。而這次會面將將是習近平近年來首次接見外國企業家。

GHDDI是由比爾及梅琳達·蓋茨基金會、北京清華大學和北京市政府於2016年在北京聯合創辦的一所獨立運營、非營利性質的創新藥物研發機構。

據《澎湃新聞》報導，在蓋茨今天抵達GHDDI後，宣布蓋茨基金會承諾未來五年將向GHDDI提供5000萬美元捐贈，北京市政府承諾提供同等規模的資金支持，清華大學也將繼續在科研平台建設與共享、成果轉化、人才培養等方面支持GHDDI發展。

比爾∙蓋茨並在GHDDI發表了題為《以創新之力，應對全球挑戰》的演講。報導說，蓋茨提及了瘧疾、結核病和被忽視的熱帶病等疾病嚴重影響著世界上最貧困的人口，但這些疾病往往不受醫藥企業重視。他說，「也正因如此，每當我暢想未來，想到你們如果能充分利用科技的力量去尋找解決方案，克服這些世界上最大的健康難題，想到你們由此可能創造的巨大影響，我都備感振奮。」

中國在減少貧困和改善全民健康方面取得了巨大的成就。蓋茨表示，希望看到中國在幫助全球，尤其是非洲國家應對這些挑戰方面發揮更大的作用。他說，儘管困難重重，但他依然保持樂觀，原因有兩點：

「首先，如果我們回望過去的幾十年，而不僅僅是幾年，你會發現這樣一個規律：在全世界都把健康公平作為首要任務後，我們取得了令人驚嘆的進展。我最喜歡舉的例子是兒童死亡率的下降，因為我想不到有任何事比拯救兒童生命更加重要。」他說，1990年，全球有近十分之一的兒童活不到五歲，但自1990年以來，5歲以下兒童死亡率大幅下降。

另外一個原因是，科學技術在解決難題方面展現出了前所未有的潛力。mRNA疫苗技術使預防結核病和瘧疾等疾病的疫苗成為可能。為了抗擊這些疾病，我們需要更新、更好的預防工具。

我們如何才能利用科學和創新的力量為進步提供加速度？蓋茨認為，答案是每個人都要參與其中。為了解決人類面臨的日益複雜的挑戰，為了未來人人都能過上健康而富有成效的生活，我們必須匯聚全球範圍內的專長。

比爾．蓋茨表示，中國的創新者在這些全球合作中能夠發揮重要作用。中國在健康、農業、營養和減貧等方面擁有寶貴的成功經驗可以分享。中國也聚集了大量人才。

上世紀五十年代，中國每年至少有3000萬瘧疾病例，並有30多萬人因此死亡。但是，得益於中國科學家取得的重大科研突破，中國的瘧疾病例和死亡人數開始穩步下降。2017年，中國首次實現了零本土瘧疾感染病例，並最終在2021年獲得世界衛生組織頒發的無瘧疾認證。比爾．蓋茨說，「這是一項了不起的成就」。

另蓋茨基金會一直在支持中國科學家培育能夠經受惡劣天氣考驗而茁壯生長的雜交水稻。報導說，蓋茨基金會支持了中國和西非水稻科學家開展合作，不僅培育適應當地條件的新品種，還與當地夥伴合作，確保農民能夠獲得這些新品種。

比爾．蓋茨認為，這個例子再次突顯了夥伴關係的重要性。如果沒有中國團隊和他們在水稻育種方面的豐富經驗和專業知識，這個項目不會成功。而如果沒有非洲團隊以及他們對當地農民和糧食體系的了解，這同樣也行不通。這樣的合作模式值得在世界各地推廣。