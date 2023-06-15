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陸房市回暖步伐停滯 70城二手房價格由漲轉跌

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
5月大陸70城二手房價格在此前連續按月上漲2個月、停漲1個月後，再度轉入下跌區間。圖/新華社
5月大陸70城二手房價格在此前連續按月上漲2個月、停漲1個月後，再度轉入下跌區間。圖/新華社

大陸國家統計局發布5月70個大中城市房價變動數據。據路透社測算，5 月新房價格較前月上漲 0.1％，漲幅較4月收窄0.2個百分點；按年則下降0.5％，連續14個月下跌。

二手房市場價格下跌更為明顯。據澎湃新聞報導，繼4月70城二手房價格較前月漲幅為零，即停止上漲後，5月70城二手房價格較前月下跌0.2％，按年下跌2.6％。在此前連續按月上漲2個月、停漲1個月後，再度轉入下跌區間。

從上漲城市數量來看，5月新房價格較前月上漲城市有46個，比4月減少16個；二手房價格上漲城市僅15個，比4月減少21個，也就是說，70個大中城市中，二手住房價格重回跌勢的城市數量占據8成。

大陸房市回暖步伐幾近停滯，市場冷意傳來，亟待新一輪房市支持政策。

數據顯示， 5月一線城市新房指數按月上漲0.1％，漲幅比4月回落0.3個百分點；二手住宅價格按月由4月上漲0.2％轉為下降0.4％。其中，北京上海、廣州和深圳二手房價格按月分別下降0.6％、0.8％、0.2％和0.1％，尤其以上海跌幅最大，成為近期二手房市場最疲軟的城市。

易居智庫研究總監嚴躍進認為，這也說明二手房供求關係惡化情況更為嚴重。上海二手房價格跌幅最大，本身就是一個重要信號，說明一些大城市二手房市場存在很大泡沫問題。

二手房 上海 北京

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