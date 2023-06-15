陌生男劏房外徘徊遭住戶撞破地反應 獨居港女揭一行為細思極恐

無論何時也要小心門戶！有獨居於唐樓劏房的港女發文，至2個月前的一晚淩晨，發現1名陌生男子於其居住的單位外徘徊，她聞聲開門查看，對方即借詞離去，讓她大感不安。至數日前的淩晨，事主突然聽到有人像在不斷推她家門，驚慌之下只好敲門驚動鄰居查看，其後她在單位內聽到1名男子「說髒話」並急急離開。她事後急急報警，懷疑兩次在家門前徘徊的男子為同一人，指對方每次也將走廊燈關上，擔心男子圖謀不軌。

有獨居於唐樓劏房的港女發文，指發現1陌生男子2個月來兩度於其家門前徘徊，甚至疑曾撞門，擔心對方圖謀不軌。（示意圖／Ingimage）

「真希望大家能鎖好門窗！」有港女於facebook群組「長沙灣街坊」發文，指兩個月前有晚淩晨約2時半，聽到其獨居的唐樓劏房單位門外有像在「整鎖」的異聲，所以開門查看，赫見1名陌生男子於家門前徘徊，「他還很聰明這樣熄咗盞走廊燈」。

樓主所以直接問男子來意，對方僅稱「上來找人」就急急離開，「那時候只有我一間租客，所以我一聽到有聲，以為不知道什麼事就開了門，當時看見一個男人站咗在我門口呆了，可能他沒想過會有人開門」。事後她愈想愈覺不安，決定報警求助，惟警方表示「人走了沒什麼用」，只能備案處理。

樓主擔心安全，半夜急急報警，惟警方表示「人走咗沒什麼用」，只能備案處理。（ fb「長沙灣街坊」圖片）

直至週三（ 6月14日）淩晨1時20分左右，樓主聽到疑有人不停推她家門的聲音，「經歷完上一次，這次已經不敢開門，只有不斷踢自己對門等隔壁鄰居聽到噪音，讓隔離屋開門」、「我是這樣踢對門整個噪音出來，他都好像不怕沒什麼反應，還繼續撞我對門」，直至鄰居聞聲開門查看。她站於家門旁察聽屋外，聽到家門前有男子「說髒話」後即時跑走，懷疑該男子與2個月前徘徊門前的為同一人，「其實我大概猜應該是跟上次和一個男人，因為他也是一進來就熄滅我盞走廊燈」。

事後樓主再次報警 ， 「 員警都是照舊說現在個人走了，他們現在上來也只可以幫我備案，簡單來說就是報警也沒用 」 。她形容事件讓她非常擔心 ， 「 作為一個人住的女孩，這件事真的很危險，還要那天看到有group友說有小偷進門拿了刀，所以我都好害怕我一開門他會拿刀沖入 」 ， 只好呼籲鄰居注意門戶 ， 「 雖然在這兩件事上面都沒什麼損失，但是我真想提下大家要鎖好門窗，這些小偷現在真的很猖狂 」 。

（示意圖／Ingimage）

網友看過貼文均直呼恐怖，建議樓主做好保安措施，例如於家門前設置閉路電視及鎖好劏房大門，長遠則應搬到較安全地方 ， 「 加多把安全鎖在裡面，可以就找地方搬 」 、 「貼張紙在正門及你的房門 ：『 有匪徒出現，已報警，員警已在調查中及加緊巡邏 』 ， 總會有些阻嚇作用 」 。

樓主則回應指，已提醒鄰居要鎖好單位大門，惟對方一直沒改善，「直接提過他有危險，他也不鎖，說家裡長期有人所以不怕，強勁自私」。她又打算購入閉路電視鏡頭以增加保障，同時會找治安更好的地區搬遷，「明天趕緊會去買咗個cam，地方就現在也會開始找」。

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文章授權轉載自《香港01》