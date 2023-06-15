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上海凌晨規模3.1地震 民眾驚醒躲床下以為是工廠爆炸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
上海15日凌晨發生3.1級地震，有民眾被驚醒躲在床下躲避。（微博）
上海15日凌晨發生3.1級地震，有民眾被驚醒躲在床下躲避。（微博）

大陸上海市青浦區15日凌晨發生3.1級地震，這次地震震央距人民廣場約40公里。截至目前，未接到人命傷亡和建築物損壞報告。

根據上海市地震局消息指，地震發生在15日的凌晨1時39分，震源深度為8公里。這次地震距離人民廣場約40公里，而依區域構造特徵、歷史地震活動水準等判斷，不會對上海市造成嚴重影響。截至目前，未接到人員傷亡和建築物損壞的報告。上海市地震局稱，將繼續做好後續監測工作。

網上流傳影片顯示，監視器畫面拍到地震發生時街頭猛烈搖晃一段時間。而澎湃新聞指出，地震當下不少IP地址為上海的網友表示，震感明顯「床劇烈晃動」，有民眾在睡夢中被驚醒立刻滾下床躲避，「地震的一刻剛睡著一會兒，在3樓只感覺虎軀一震，窗戶嘩啦啦了一下。我的第一反應，是音爆，附近哪個單位的飛超音速呢，莫不是拉了戰備警報。等了兩秒，沒有聽到飛機聲。第二反應，是不是附近哪個工廠炸了」，亦有不少民眾表示，被巨響嚇到腳軟。

另有上海周邊地區江蘇蘇州、崑山及浙江杭州、平湖等地網友也稱，本次地震的「震感明顯。」

此外，央視新聞報導指，中國鐵路上海局集團有限公司稱，經鐵路部門連夜檢查，上海地區鐵路線路、橋隧等設備設施正常，目前長三角列車開行不受影響，運輸秩序正常。

而在上海地震相關消息一出之後，迅速登上微博熱搜榜首，截至15日上午8時，瀏覽量已超過逾5000萬。有大陸網友留言說，「這是上海陸地上自1854年8月上海西南規模3.75地震後最大地震。」

不少上海民眾夜間被地震驚醒。圖為民眾站在路邊等地震停止。（微博）
不少上海民眾夜間被地震驚醒。圖為民眾站在路邊等地震停止。（微博）

地震 上海

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