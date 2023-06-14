杭州亞運倒計時100天 台青、台商不缺席

杭州亞運倒計時100天，籌備過程中有不少台灣身影活躍其中，前杭州台商協會會長周鮑華和她女兒周庭盈，分別擔任中華台北亞運團在地聯絡員，以及杭州亞組委辦公室博物館團隊展品負責人。

周鮑華表示，按照慣例，中華奧會需要在亞運或奧運主辦的地區，找一位熟悉當地事務的台商台胞擔任聯絡員的工作，「當時我是杭州台協會長，所以他們透過海基會聯繫我，希望我能來擔任聯絡專員，負責我們亞運代表團在杭州的事務，那我也欣然答應。」

周鮑華指出，這次中華台北代表團預計有890多人，其中選手方面包括羽球天後戴資穎、跆拳道女將羅嘉翎等，感受到台灣很重視杭州亞運，3月來考察時7天就看了28個場館。

唯一一座在賽前就已經開放的亞運博物館，裡面擺了一艘來自蘭嶼的「達悟族獨木舟」，這是中華奧會考察團3月赴杭州時贈送給杭州亞組委，並預祝杭州亞運順利舉行。

台青周庭盈要負責對接亞運博物館的展廳設計和展陳實物收集等，她表示「杭州和台北都是她的家，身為在杭州亞運工作唯一的台籍青年，看到自己家鄉捐贈送了這艘具有拚搏精神的獨木舟，給我的工作添一份力，感到非常開心和驕傲。」

亞運博物館內還收集了過去18屆亞運會的火炬，讓參觀者親臨亞運歷史，這也是周庭盈和團隊，透過電子郵件向45個成員國徵求而來。

擔任杭州亞運志願者、目前就讀浙江傳媒大學的台青紀佳葦表示，她們必須接受禮儀形象培訓，尤其是站姿和走路姿態，「我們需要從場館的一邊走到另外一邊，距離是有限制的，還要在一定的時間內恰好走完，這對我們的速度也有要求。」

這屆杭州亞運會首次新增霹靂舞項目（Breaking），杭州台協副會長張右昇也是霹靂舞的愛好者，他也參與幫忙對接中華台北隊選手，包括賽事流程、排練、周邊餐飲伙食等。

看準杭州亞運帶來的人流，張右昇很早就在亞運水上運動中心附近、富春江邊開設了一家咖啡廳，連裝咖啡的塑膠杯上也貼上「黃公望的富春山居圖」。