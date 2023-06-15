父女組齊上陣 杭州亞運台灣身影好活躍

杭州亞運今日倒計時一百天，籌備過程中也有不少台灣身影活躍其中，杭州台商協會前會長周鮑華和她女兒周庭盈，就分別擔任了中華台北亞運團在地聯絡員，以及杭州亞組委辦公室博物館團隊展品負責人。

周鮑華表示，按慣例，中華奧會需要在亞運或奧運主辦的地區，找一名熟悉當地事務的台商、台胞擔任聯絡員的工作，「當時我是杭州台協會長，所以他們透過海基會聯繫我，希望我能來擔任聯絡專員，負責我們亞運代表團在杭州的事務，那我也欣然答應。」

周鮑華指出，這次中華台北代表團預計有八百九十多人，其中選手方面包括羽球天后戴資穎、跆拳道女將羅嘉翎等。他感受到台灣很重視這次杭州亞運，中華奧會三月來考察時七天就看了廿八個場館。

唯一一座在賽前就已經開放的亞運博物館，也展示一艘來自蘭嶼的「達悟族獨木舟」，這是中華奧會考察團三月到杭州考察時贈送給杭州亞組委，並預祝杭州亞運順利舉行。

台青周庭盈要負責對接亞運博物館的展廳設計和展陳實物收集等，她表示「杭州和台北都是她的家，身為在杭州亞運工作唯一的台籍青年，看到自己家鄉捐贈送了這艘具有拚搏精神的獨木舟，給我的工作添一分力，感到非常的開心和驕傲」。

亞運博物館內還收集了過去十八屆亞運會的火炬，讓參觀者親臨亞運歷史，這也是周庭盈和團隊，透過電子郵件向四十五個成員國徵求而來。