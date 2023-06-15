倒數百日 杭州亞運會9月23日開幕

受新冠疫情影響，賽事延期一年的杭州亞運會，確定於今年九月廿三日開幕，其中電競、霹靂舞首次列入亞運會正式項目。今日將是杭州亞運會倒計時一百天，浙江省府副省長李岩益表示，浙江將在世界文化遺產良渚古城遺址舉行亞運會火種採集儀式，還將發布亞運獎牌、亞運歌曲。

杭州亞組委副主席、大陸國家體育總局副局長、中國奧委會副主席周進強昨在國新辦記者會指出，這屆亞運會確定了四十個大項、六十一個分項，一共四百八十三個小項的項目設置。項目包括了絕大部分的奧運會項目，像田徑、游泳這些奧運大項等。

同時新增電競、霹靂舞列入亞運會正式項目。預計將有全亞洲一萬二千多名運動員、五千名隨隊官員、四千七百名技術官員、一萬二千多名媒體記者以及數百萬名觀眾參與杭州亞運，賽事規模將創新高。

周進強介紹，亞洲四十五個國家奧會全部報名參賽，比賽將在杭州以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州六個賽區舉辦。目前五十六個比賽場館全部完成賽事功能驗收，具備賽事運行功能。

周進強表示，國家體育總局正展開中國體育代表團組團工作，屆時將有九百多名、代表中國最高水平的選手參賽。杭州亞運會是中國體育健兒的主場，同時是備戰二○二四年巴黎奧運會的階段性檢驗，將全力爭創佳績。

杭州亞運會「智慧亞運一站通」平台已於二○二一年正式上線，全球用戶可以透過「智慧亞運一站通」平台註冊成為亞運數位火炬手，參與線上火炬傳遞。