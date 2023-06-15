湘粵港「跨境一鎖」 長沙啟動快速通關

13日，一車出口郵件經長沙海關監管放行啟運香港，標誌著湘粵港海關「跨境一鎖」快速通關啟動。該批郵件在深圳灣口岸由口岸海關快速驗核，將一車到底直接運抵香港國際機場，並且發往世界各地。

中新社報導，據悉，跨境一鎖快速通關改革是大陸跨境快速通關改革與香港多模式聯運轉運貨物便利計劃的對接。在該模式下，長沙、深圳、香港三地海關深度協作，通過執法互助、信息互享，結合衛星定位互聯網、卡口直連等技術，實現貨物在口岸自動快速驗放，有效降低企業通關物流成本，促進跨境貿易便利化。

長沙海關關長朱光耀表示，湘粵港海關跨境一鎖快速通關改革為「湘品出境」提供了新通道，湖南特色產品可經陸路運輸直抵香港後走向世界，目前該項模式已適用湖南全省，有助於發揮湖南深度融入一帶一路和粵港澳大灣區建設。

香港海關關長何珮珊表示，湖南正式開通湘粵港海關跨境一鎖的清關點，標誌著香港與湖南兩地海關在通關便利合作上取得新突破。此後，香港與湖南之間的貿易及物流將會更頻繁，不但為湘品出海打造新的綠色通道，讓湖南的產品走向國際，亦讓香港的物流業迎來新的發展機遇，為提振香港經濟發揮助力。

長沙海關介紹，相較傳統公路轉關模式，湘粵港跨境一鎖具有多方面優勢：香港、長沙兩地海關對進出口貨物實施監管，深圳海關實行途中自動核放，運輸車輛可直接進出境，湘粵港直通車24小時內即可往返；按照通關環節「減繁瑣」的要求，減少在口岸辦理車輛通關和貨物轉關手續的環節，並節省相關費用；實現香港、深圳和長沙三地通關無縫對接，把香港國際機場、國際貨倉的功能直接延伸到湖南各海關監管作業場所。