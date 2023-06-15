重慶打造國際火鍋村 集聚全球特色

為助力重慶火鍋走出大陸、香飄世界，重慶市商務委員會副主任彭和良13日在記者會上介紹，重慶將規劃建設集聚全球特色火鍋資源的重慶國際火鍋村。

中新社報導，重慶火鍋因麻辣鮮香的口味擄獲了一大批食客的芳心，重慶也因此被譽為中國火鍋之都。2022年，重慶火鍋全產業鏈收入超4000億元人民幣。據重慶市火鍋協會統計，目前，小天鵝、德莊、劉一手等多家本土火鍋企業，已累計在海外開店超600家，分布在20多個國家和地區的200多個城市。

彭和良介紹，重慶將做大火鍋食材產業。建設一批集約化、綠色化、智能化的火鍋食材種養（殖）基地、火鍋底料加工和火鍋預製菜優質原料供應基地。提檔升級火鍋食材產業園，引育全球特色火鍋底料、預製菜優質企業和產業鏈上下游配套企業入園發展，探索建立產業生態聯盟。

同時，重慶市將規劃建設集聚全球特色火鍋資源的重慶國際火鍋村；支持火鍋企業加大國際國內營銷推廣力度，走出去發展；實施千企萬店數位化轉型行動，加快推進火鍋服務線上線下融合發展，拓展雲火鍋新空間。在做靚重慶火鍋品牌文化上，重慶市將打造名菜名品、名店名企、名區名城，提升中國火鍋之都品牌價值。

「作為一道代表中國辣味文化的美食，重慶火鍋已在國際上獲得廣泛認可和喜愛。」重慶市火鍋協會會長陳國華認為，重慶國際火鍋村目前正在規劃建設階段，目的是將全球特色火鍋資源聚集在重慶，把重慶火鍋作為中國的一個文化符號推向世界，向海外傳遞重慶的火辣文化和山城魅力。